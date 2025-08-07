Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải này

Tôi đã từng tin rằng, nếu đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau, người kia sẽ tự biết điều tôi muốn. Nhưng không – trải qua một mối quan hệ kéo dài 4 năm, tôi nhận ra: không có ai đọc được suy nghĩ của ai trong bóng tối.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Gloria Brame – chuyên gia tình dục học người Mỹ – từng nói một câu mà tôi không bao giờ quên: “Mọi người đều có sở thích cá nhân. Vì vậy, giao tiếp rất quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của mối quan hệ, kể cả quan hệ tình dục.” Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi vào một đêm, khi người bạn đời nằm im lặng quay lưng – không giận, không trách – chỉ là hụt hẫng. Chúng tôi gần gũi, nhưng lại xa cách. Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn, cho đến khi nhận ra người ấy đã lâu không còn cảm thấy thực sự hứng thú. Lý do? Chúng tôi không nói chuyện với nhau về chuyện ấy.

Ham muốn không chỉ đến từ hormone hay vẻ ngoài, mà còn từ cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng khi hai người yêu nhau lại không thể chia sẻ điều mình thích – hoặc không thích – thì những va chạm thể xác chỉ còn là một màn trình diễn, thiếu cảm xúc và đôi khi... gượng gạo.

Có người nghĩ rằng “nói về chuyện ấy” là thiếu tế nhị. Có người ngại vì sợ bị đánh giá. Nhưng sự im lặng trong quan hệ tình dục chẳng khác nào đặt mối quan hệ vào một “chế độ tiết kiệm năng lượng” – dần dần, cả hai cùng nguội lạnh.

Khi tôi lần đầu tiên hỏi người ấy: “Em có thích không?” – câu trả lời không quan trọng bằng ánh mắt nhẹ nhõm và nụ cười thoải mái sau đó. Tôi học cách không phỏng đoán nữa. Thay vì cố “làm cho đúng”, tôi hỏi: “Anh có muốn em làm điều gì khác không?” Những câu hỏi nhẹ nhàng ấy đã mở ra không gian cho sự trung thực, mà không khiến đối phương thấy xấu hổ hay áp lực.

Điều tôi rút ra là: khi được chấp nhận và tôn trọng, ai cũng dũng cảm để mở lòng. Và khi hai người cùng lắng nghe nhau trên giường, họ không chỉ gần gũi về thể xác – mà còn gần gũi cả tâm hồn.