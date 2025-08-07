Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải này
GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.
Tôi đã từng tin rằng, nếu đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau, người kia sẽ tự biết điều tôi muốn. Nhưng không – trải qua một mối quan hệ kéo dài 4 năm, tôi nhận ra: không có ai đọc được suy nghĩ của ai trong bóng tối.
Tiến sĩ Gloria Brame – chuyên gia tình dục học người Mỹ – từng nói một câu mà tôi không bao giờ quên: “Mọi người đều có sở thích cá nhân. Vì vậy, giao tiếp rất quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của mối quan hệ, kể cả quan hệ tình dục.” Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi vào một đêm, khi người bạn đời nằm im lặng quay lưng – không giận, không trách – chỉ là hụt hẫng. Chúng tôi gần gũi, nhưng lại xa cách. Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn, cho đến khi nhận ra người ấy đã lâu không còn cảm thấy thực sự hứng thú. Lý do? Chúng tôi không nói chuyện với nhau về chuyện ấy.
Ham muốn không chỉ đến từ hormone hay vẻ ngoài, mà còn từ cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng khi hai người yêu nhau lại không thể chia sẻ điều mình thích – hoặc không thích – thì những va chạm thể xác chỉ còn là một màn trình diễn, thiếu cảm xúc và đôi khi... gượng gạo.
Có người nghĩ rằng “nói về chuyện ấy” là thiếu tế nhị. Có người ngại vì sợ bị đánh giá. Nhưng sự im lặng trong quan hệ tình dục chẳng khác nào đặt mối quan hệ vào một “chế độ tiết kiệm năng lượng” – dần dần, cả hai cùng nguội lạnh.
Khi tôi lần đầu tiên hỏi người ấy: “Em có thích không?” – câu trả lời không quan trọng bằng ánh mắt nhẹ nhõm và nụ cười thoải mái sau đó. Tôi học cách không phỏng đoán nữa. Thay vì cố “làm cho đúng”, tôi hỏi: “Anh có muốn em làm điều gì khác không?” Những câu hỏi nhẹ nhàng ấy đã mở ra không gian cho sự trung thực, mà không khiến đối phương thấy xấu hổ hay áp lực.
Điều tôi rút ra là: khi được chấp nhận và tôn trọng, ai cũng dũng cảm để mở lòng. Và khi hai người cùng lắng nghe nhau trên giường, họ không chỉ gần gũi về thể xác – mà còn gần gũi cả tâm hồn.
GĐXH - Lời thì thầm bên tai luôn có giá trị không nhỏ trong chăn gối.
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…
Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.
Nhiều cặp vợ chồng, nhất là trường hợp phụ nữ sinh mổ muốn biết thời điểm nào sau sinh em bé có thể quan hệ tình dục an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe?
Khi nam giới bị suy giảm testosterone sẽ làm chất lượng tình dục suy giảm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, giảm lượng cơ, mật độ xương, sức mạnh và khối lượng cơ bắp nhưng lại tăng lượng mỡ trong cơ thể.
Khi nghĩ về mức độ suy giảm của testosterone, nhiều người chỉ có thể nghĩ đến những người đàn ông trung niên hoặc lớn tuổi. Nhưng nam giới dưới 30 tuổi cũng có thể gặp phải tình trạng testosterone thấp.
Tinh hoàn và buồng trứng đều sản xuất testosterone. Việc sản xuất quá ít hoặc quá nhiều testosterone có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.
Cực khoái được nhiều người coi là đỉnh điểm của hưng phấn tình dục. Đó là một cảm giác mạnh mẽ về thể chất, bao gồm sự giải tỏa căng thẳng, tạo thỏa mãn về tình dục.
Ngoài cảm giác tuyệt vời, cực khoái còn mang lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ mà nhiều người không biết.
Một phần của cuộc sống trọn vẹn là có đời sống tình dục lành mạnh bao gồm cả việc đạt cực khoái. Có rất nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến việc trải nghiệm cực khoái và mặc dù cực khoái của phụ nữ đôi khi được coi như một điều bí ẩn.
