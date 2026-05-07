Hàn Quốc: Phát hiện rùng mình về cổ vương quốc Tân La
78 bộ hài cốt đã tiết lộ 2 điều đáng sợ về Tân La, một vương quốc cổ đại có kinh đô nằm ở vùng Đông Nam Hàn Quốc ngày nay.
Trong một nghiên cứu vừa được nêu trên tạp chí Science Advances, nhóm tác giả Hàn Quốc - Đức dẫn đầu bởi Đại học Quốc gia Seoul (SNU - Hàn Quốc) đã phân tích 78 bộ xương từ khu mộ cổ Imdang-Joyeong ở Gyeongsan, nằm ở vùng Đông Nam bán đảo Triều Tiên, thuộc địa phận tỉnh Gyeongsang Bắc - Hàn Quốc.
Các ngôi mộ tại nghĩa trang này được xây dựng từ thế kỷ IV đến thế kỷ VI, trong thời kỳ Tam Quốc của Triều Tiên (khoảng từ năm 57 trước Công nguyên đến năm 668 Công nguyên).
Vào thời kỳ đó, bán đảo Triều Tiên ngày nay được thống trị bởi 3 vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly), Baekje (Bách Tế) và Silla (Tân La).
Trong đó, khu mộ này thuộc về vương quốc Tân La. TP Gyeongsan - nơi các ngôi mộ tọa lạc - cũng giáp ranh TP Gyeongju, chính là cố đô Khánh Châu của Tân La.
DNA của các bộ xương tại khu mộ cổ Imdang-Joyeong, tiết lộ rằng họ gồm 11 cặp người thân bậc I (như cha mẹ và con cái, hoặc anh chị em ruột) và 23 cặp người thân bậc II (như ông bà và cháu, hoặc cô dì và cháu gái) nằm cạnh nhau khi chết, cho thấy xã hội Tân La ưa thích việc chôn cất những người thân thuộc gần gũi với nhau.
Trong đó, có ít nhất 3 trường hợp là cha mẹ và con cái bị chôn cùng một lúc, mà kết quả đối chiếu với các tài liệu cổ xác nhận là do tục hiến tế mang tên sunjang.
Các cá nhân này bao gồm cả thành viên hoàng tộc lẫn thường dân.
Cách chôn cất từng người hoặc nhóm người cũng khác nhau. Trong khi những "chủ nhân lăng mộ" thuộc tầng lớp thượng lưu được chôn cất riêng, thì những "người hầu" đôi khi được chôn cất chung với nhau.
Sử dụng dữ liệu bộ gene, các nhà nghiên cứu đã tái tạo 13 cây phả hệ từ các ngôi mộ này, hé lộ một mạng lưới quan hệ họ hàng rộng lớn trải dài trên hai địa điểm chôn cất và hơn một thế kỷ, tập trung vào dòng dõi mẹ.
Điều này cho thấy tục hiến tế ở vương quốc cổ đại này rất tàn khốc, trong đó cả một hộ gia đình có thể bị hiến tế để tháp tùng chủ nhân sang thế giới bên kia.
Ngoài ra, dữ liệu DNA cũng tiết lộ một điều đáng sợ khác: Tỉ lệ hôn nhân cận huyết cao.
Theo Live Science, các kết quả trên đã chứng minh tính xác thực của các ghi chép lịch sử về vương quốc Tân La thông qua bằng chứng khảo cổ sinh học. Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ cấu trúc xã hội phức tạp của xã hội cổ đại này, nơi địa vị và số phận đều được định đoạt và gắn kết chặt chẽ bởi các quy tắc dòng tộc và hôn nhân nội tộc.
