Hàng loạt cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC ở Thừa Thiên Huế

Ngày 15/8, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh vừa công bố công khai danh sách các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Theo đó, tính đến ngày 25/7, toàn tỉnh có 456 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn PCCC.

Khu chung cư Đống Đa được điểm tên do không đảm bảo an toàn PCCC.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, những tồn tại chủ yếu như thiếu hệ thông báo cháy tự động, không có lối thoát nạn, thiếu bộ phận chống khói, không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài, thiếu hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, bảng chỉ dẫn, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn…

Đối với doanh nghiệp chưa đảm bảo an toàn PCCC, chủ yếu tập trung ở trong Khu Công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ), gồm các đơn vị: Công ty dệt may Thiên An Thịnh, Công ty cổ phần sợi Phú Bài, Công ty CP sợi Phú Gia, Công ty CP sợi Phú Thạnh, Công ty CP sợi Phú Anh, Công ty cổ phần sợi Phú Nam, Công ty cổ phần sợi Phú Quang, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng…

Những công ty trên bị "điểm tên" với lý do có giải pháp bảo vệ chống khói cho nhà và công trình theo quy định tại Phụ lục D QCVN 06:2010/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình).

Theo Công an Thừa Thiên Huế, trong số các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo an toàn về PCCC, nhiều nhất ở khối trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, đại học…) tập trung ở các huyện, thị xã và TP Huế.

Riêng địa bàn TP Huế có hơn 180 cơ sở chưa đảm bảo an toàn về PCCC gồm nhiều nhà nghỉ, khách sạn, cơ quan nhà nước, ngân hàng, trường học, chợ… Đáng chú ý, nhiều khối nhà chung cư không đảm bảo quy chuẩn Quốc gia về PCCC.

Người dân cơi nới tại chung cư Đống Đa.

Điển hình như chung cư Đống Đa, cơ quan chức năng xác định căn cứ thời điểm xây dựng và đưa vào hoạt động, chung cư thuộc danh mục không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày 4/10/2001 (ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành).

Ngoài ra, chung cư không có hệ thống PCCC, chưa thành lập Đội PCCC&CHCN cơ sở theo quy định,chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ định kỳ hàng năm theo đúng quy định.

Đường giao thông phía trước mặt một số dãy nhà không đảm bảo chiều rộng, chiều cao thấp do các hộ dân cơi nới, lấn chiếm xây dựng trái phép, móc nối các dây điện, cáp viễn thông tùy tiện. Cầu thang hở chưa được bố trí trong buồng thang và bảo vệ bằng cửa ngăn cháy…

Chung cư Phú Hậu được điểm tên vì không đảm bảo an toàn PCCC.

Ngoài chung cư Đống Đa, một số chung cư như Xuân Diệu, Phú Hậu, Bãi Dâu còn tình trạng cơi nới, lấn chiếm không gian, cầu thang thoát nạn, không có hồ sơ PCCC, các hộ dân câu nối, đường dây dẫn điện không an toàn.

Trước đó, ngày 16/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm. Gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

