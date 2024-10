Hàng ngàn ước mơ con yêu được thắp sáng tại IVF An Thịnh

Gian nan hành trình tìm con và nỗi niềm của những người mẹ hiếm muộn



Phải đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn là một trải nghiệm đầy khó khăn và mệt mỏi với bất kỳ ai. Bởi lẽ, hiếm muộn không đơn thuần chỉ là một vấn đề sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tâm lý, kinh tế và các mối quan hệ xã hội… Có những cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn nhiều năm, thất bại nhiều lần khiến kinh tế cạn kiệt. Cũng có những cặp đôi còn trẻ nhưng vì kinh tế khó khăn mà đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ tìm con do chi phí quá lớn với khả năng.

Sự ra đời của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được coi là bước ngoặt lớn của nền y học hiện đại, đã mở ra cơ hội và hy vọng cho nhiều vợ chồng hiếm muộn, họ vẫn có thể có con bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Hàng ngàn gia đình đón tin con yêu thành công tại An Thịnh

Chặng đường 14 năm phát triển, An Thịnh đã và đang đồng hành cùng hàng ngàn gia đình, hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn điều trị vô sinh với tỷ lệ thành công cao. Cùng với đó, rất nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ toàn diện đã được An Thịnh mang tới các gia đình với mong muốn san sẻ gánh nặng, tiếp thêm động lực cho các gia đình nhỏ trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Nhờ việc ứng dụng kỹ thuật IVF trong điều trị vô sinh hiếm muộn tại bệnh viện, An Thịnh đã và đang giúp hàng ngàn gia đình đón con yêu thành công, khỏe mạnh. Trong đó, nhiều ca khó, đặc biệt khó, đã thành công đón con yêu về nhà.

Gia đình chị Phượng (Hà Nội) mong con 18 năm

Vợ chồng chị Phượng đã thăm khám tại nhiều bệnh viện khác nhau nhưng không có kết quả. Tại IVF An Thịnh cùng vòng tròn khép kín, khi chị 48 tuổi, chồng 52 tuổi, hai vợ đã đón con yêu chào đời bình an tại chính nơi vợ chồng chị thực hiện IVF.

Gia đình chị Phượng đón con thành công tại IVF An Thịnh

Gia đình chị Lăng Thị Phương hiếm muộn 15 năm

Chị Phương bị suy buồng trứng, chỉ số dự trữ buồng trứng rất thấp, Thạc sĩ. Bác sĩ Lê Trọng Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Thịnh đã lên phác đồ điều trị "cá thể hóa" phù hợp với thể trạng của chị nhằm tạo ra số nang trứng vừa phải, giúp chị không bị mệt mỏi hay bị quá kích buồng trứng. Và thành quả sau 1 chu trình IVF, chị Phương đã thành công mang thai và đón thiên thần nhỏ Bảo Ngọc chào đời bình an.

Gia đình chị Phương đón con thành công tại IVF An Thịnh

Gia đình chị Diêm Thị Lượt 49 tuổi tìm lại hạnh phúc sau nỗi đau mất con

Vợ chồng chị Lượt đã có được hạnh phúc nhưng lại mất đi vì con bị tai nạn. Ở tuổi 49, vợ chồng chị một lần nữa tìm lại hạnh phúc tại IVF An Thịnh, đón con yêu chào đời bình an với vòng tròn khép kín từ điều trị IVF đến sinh con khỏe mạnh.

Gia đình chị Lượt đón con thành công tại IVF An Thịnh

Gia đình chị Dung anh Đảng đón cặp song sinh ở ngưỡng tuổi U50

Hai vợ chồng tuổi cao, cơ hội có con tự nhiên thấp nên đã quyết định can thiệp các phương pháp hỗ trợ sinh sản để giấc mơ con yêu sớm thành hiện thực. Và tại IVF An Thịnh với phác đồ điều trị riêng biệt, gia đình đã đón nhận không chỉ một mà tận hai tin vui, cặp song sinh chào đời bình an, khỏe mạnh.

Gia đình anh Mạnh chị Nguyệt (Hải Phòng) với hành trình 14 năm vượt biển tìm con

Chị Nguyệt bị tắc vòi trứng, chồng bị vô tinh, tìm con 14 năm nhưng không đủ kinh tế điều trị. Nhờ nhận được suất IVF miễn phí từ Bệnh viện An Thịnh, vợ chồng chị bắt đầu điều trị. Chỉ sau 2 tháng, chị Nguyệt thành công mang thai. Kết thúc thai kỳ, gia đình đón con yêu chào đời bình an, khỏe mạnh.

Có thể thấy, sự ra đời của IVF cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện An Thịnh đã đem đến cho rất nhiều gia đình một tia hy vọng mới trong hành trình chữa trị vô sinh – hiếm muộn. Tại An Thịnh, hàng ngàn gia đình đã chạm tới giấc mơ làm cha mẹ, hàng ngàn mái ấm nhỏ ngập tràn hạnh phúc và yêu thương, hàng ngàn giấc mơ con yêu được viết tiếp và đi tới cái kết tuyệt đẹp.

Một hành trình dài nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng đổi lại một cái kết không thể trọn vẹn hơn đối với các gia đình mong con. IVF An Thịnh hy vọng, sẽ ngày càng có nhiều thêm các gia đình khác chạm tới giấc mơ con yêu.

