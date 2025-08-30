Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Theo cảnh sát, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Khu vực cháy là một bãi gửi xe. Tại hiện trường, vụ cháy bốc khói đen cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Lực lượng chức năng cho biết, khu vực xảy ra cháy là một bãi gửi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khi xảy ra cháy, nhựa và cao su bị cháy khiến khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.