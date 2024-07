Hàng triệu người cao tuổi không có lương hưu vui mừng khi được tăng mức hưởng trợ cấp xã hội

10 giờ trước

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an vừa gửi thư khen lực lượng Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống dòng nước lũ để kịp thời ứng cứu người dân an toàn.