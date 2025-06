Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết diễn ra trong ngày hôm nay

1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt do có mưa dông. Vùng mưa to nhất sẽ tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to với lượng mưa đo được có nơi trên 150mm.