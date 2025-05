Tin mới nhất về đợt mưa lớn khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, trên cả nước nhiều nơi có mưa dông. Trong đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ. Còn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến ngày 30/5.

Nguyên nhân gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là do vùng hội tụ gió trên 1.500m đang hoạt động mạnh, dưới mặt đất có rãnh thấp vắt ngang. Hai hình thái này tạo đà cho mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Từ đêm qua đến ngày 30/5, Bắc Bộ sẽ bắt đầu đợt mưa lớn. Từ sáng nay 29/5, mưa lớn mở rộng xuống tận Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Cục bộ có những điểm mưa to trên 120mm.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ có những điểm mưa trên 200mm. Trọng tâm mưa là Hà Giang, Tuyên Quang và Lai Châu. Mưa lớn khiến các sông như sông Thao, các sông nhỏ của Bắc Bộ khả năng có lũ.

Với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to. Lượng mưa có thể lên đến 100mm. Cần đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc bước vào đợt mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 29/5 đến ngày 30/5:

- Bắc Bộ: Từ ngày 29/5 đến sáng sớm 30/5, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng ngày 29 đến sáng sớm 30/5, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng.

- Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối); từ ngày 30/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/5 đến ngày 7/6:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Khoảng từ ngày 31/5 có nắng nóng cục bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng; riêng Bắc Bộ từ ngày 1-3/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 3-5/6 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khoảng từ ngày 31/5 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

- Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.