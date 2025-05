Thời tiết miền Bắc mưa to nhất khu vực nào?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng từ đêm qua (22/5) kèm theo lũ đầu mùa (hay còn gọi là lũ tiểu mãn).

Hình thế rãnh thấp mặt đất di chuyển từ Trung Quốc xuống kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển từ mặt đất lên 5000m. Mưa lớn tập trung nhiều ở khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Lượng mưa trong 2 ngày tới từ 70-150mm, có nơi mưa trên 250mm. Mưa dồn dập từ đêm qua và hôm nay.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, mưa chủ yếu từ đêm nay đến ngày 24/5, có nơi mưa to trên 200mm.

Mưa cường suất lớn có thể vượt 100mm trong 3 giờ. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra đặc biệt tại các tỉnh như: Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu.

Mưa lớn cũng gây một đợt lũ nhỏ đầu mùa trên các sông như: Sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đỉnh lũ sẽ dao động quanh mức báo động 1.

Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ thời tiết cũng có mưa nhiều. Có những điểm mưa to trên 70mm. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung sẽ giảm nhiệt, nắng nóng chỉ còn xuất hiện tại Đông Hà và Quảng Ngãi với mức nhiệt 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, do có mưa to cảnh báo nhiều nơi khu vực miền Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 23/5 đến ngày 24/5:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Bắc Trung Bộ: Đêm 23/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Trung Trung Bộ: Có nơi nắng nóng.

- Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/5 đến ngày 1/6:

- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 24 đến ngày 25/5 và ngày 31/5 có mưa rào và dông vài nơi; các ngày khác có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Đêm 24/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 25-27/5 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Từ khoảng ngày 29/5 có nắng nóng cục bộ.

- Trung và Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam từ ngày 24-28/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, từ khoảng ngày 29/5 có nắng nóng cục bộ.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ đêm 24-25/6 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 26/5 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.