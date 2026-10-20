Toản (Duy Hưng) chạm mặt nhóm 'bảo kê' bãi xe ở chợ

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GĐXH - Toản (Duy Hưng) bất ngờ bị một nhóm thanh niên xăm trổ chặn xe tại bãi đỗ để đòi thu "tiền bến bãi" 2 triệu đồng/tháng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Căn nhà không mái che", tại hành lang trường học, Hùng cố tình chặn đường Thơ (Thu Hà Ceri) để mặc cả chuyện không phải dạy kèm nữa. Nhận thấy Hùng muốn trả tiền để không phải học và bắt cô tránh xa mình ra, Thơ liền mỉa mai cậu dùng tiền của bố mẹ để "nổ".

Bị chọc đúng tự ái, Hùng phản pháo rằng mình đã tự kiếm được tiền từ khi Thơ đi mách lẻo, rồi gợi ý một thỏa thuận "đôi bên cùng có lợi".

Toản (Duy Hưng) chạm mặt nhóm 'bảo kê' bãi xe ở chợ - Ảnh 1.
Toản (Duy Hưng) chạm mặt nhóm 'bảo kê' bãi xe ở chợ - Ảnh 2.

Hùng muốn trả tiền cho Thơ để không phải học kèm nữa. Ảnh VTV

Tại khu chợ, Thơ cùng mẹ Hạnh (Huyền Lizzie) đứng ra giải quyết dứt điểm khoản nợ với vợ chồng bà Kim. Dù bị mỉa mai, Thơ vẫn cứng cỏi đáp trả để bảo vệ danh dự cho mẹ. 

Đúng lúc căng thẳng, bác Hảo (Minh Cúc) xuất hiện lên tiếng đòi lại sự công bằng, tố ngược người chồng bà Kim chuyên đời "ve vãn gái" và yêu cầu vợ chồng bà Kim phải đền tiền xe, tiền rau cho hai mẹ con Hạnh.

Toản (Duy Hưng) chạm mặt nhóm 'bảo kê' bãi xe ở chợ - Ảnh 3.

Mâu thuẫn xảy ra khi Hạnh muốn giải quyết dứt điểm món nợ với vợ chồng bà Kim. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Toản (Duy Hưng) bị một nhóm thanh niên xăm trổ, bảo kê chặn xe tại bãi đỗ để đòi thu "tiền bến bãi" 2 triệu đồng/tháng. 

Không hề nao núng hay sợ hãi, Toản thẳng thắn khước từ, khẳng định đây là đất chung của chợ, cánh lái xe chỉ tạt ghé nghỉ ngơi chứ không thuê hay tranh giành của ai, đồng thời dằn mặt nhóm bảo kê không thể vô lý thu tiền.

Toản (Duy Hưng) chạm mặt nhóm 'bảo kê' bãi xe ở chợ - Ảnh 4.

Toản khước từ khoản tiền bến bãi vô lý từ nhóm "xã hội đen". Ảnh VTV

Tập 5 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 20/10 trên VTV3.

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