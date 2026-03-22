"Hạnh phúc ảo" và áp lực làm dâu trong gia đình "nghiện" mạng xã hội

Chủ nhật, 07:04 22/03/2026 | Chuyện vợ chồng

Khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.

Nhà chồng tôi, từ bố mẹ đến cô em chồng và cả chồng tôi, đều là những tín đồ "sống ảo" thực thụ. Mỗi khi mẹ chồng nấu ăn xong, bà lại loay hoay chụp ảnh sống ảo rồi đăng lên mạng xã hội. 

Chưa dừng lại ở đó, bất cứ món đồ gì mới mua, từ chiếc túi xách hiệu đến cái máy lọc không khí, đều phải được "lên sóng" kèm những dòng trạng thái đầy hào nhoáng.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Hồi con tôi sinh nhật 1 tuổi, ông bà nội ngoại 2 bên, cô dì chú bác tặng quà gì cho cháu, mẹ tôi cũng chụp ảnh chi tiết đăng lên mạng khiến tôi vô cùng ái ngại. Hay đợt trong năm, vợ chồng tôi có tích góp mua được mảnh đất mới, ngày đi xem đất, mẹ chồng tôi cũng chụp ảnh đăng lên Facebook khoe.

Tôi vốn là người kín tiếng, nhưng dù muốn hay không, tôi luôn bị tag tên vào mọi bài đăng. Bạn bè, đồng nghiệp vào bình luận chúc tụng tôi "số hưởng", lấy được chồng tâm lý, nhà chồng giàu có. Những lúc ấy, tôi thấy ngại vô cùng.

Sống trong một gia đình mà giá trị của mỗi cá nhân được đo bằng lượt "like", tôi cảm thấy nghẹt thở. 

Mấy ngày Tết vừa rồi, con ốm, tôi mệt mỏi chỉ muốn được mặc bộ đồ bình thường ở nhà, ngồi bệt xuống sàn ăn cơm cùng chồng, nhưng mẹ chồng lại nhắc: "Thay bộ váy nào đẹp vào, tý còn chụp ảnh đăng Facebook". Tôi thấy thật phiền phức và mệt mỏi khi suốt ngày phải "sống ảo" theo nhà chồng.

Tôi thèm những khoảnh khắc riêng tư đúng nghĩa, thèm cảm giác được sống thật với cảm xúc của mình mà không cần sự chứng kiến của cả thế giới ảo.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèm

4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

Bí quyết trường thọ của cặp đôi sống hơn 100 tuổi: Chỉ 3 điều đơn giản mỗi ngày

Bí mật tôi vẫn luôn che giấu mỗi đêm

80% đàn ông bị thu hút bởi kiểu phụ nữ này: Không cần quá xinh vẫn khiến người khác 'mê không lối thoát'

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lành

Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quý

Khi vợ không còn xinh đẹp: Chồng chọn ly hôn thay vì ở lại

Khi cảm xúc sắp 'bùng nổ', hãy thử 5 cách đơn giản này để lấy lại bình tĩnh

Cô dâu lái xe mui trần, đem sính lễ "khủng" đến cầu hôn chú rể gây bão mạng

4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọng

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọng

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng này

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

