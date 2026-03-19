Bí quyết trường thọ của cặp đôi sống hơn 100 tuổi: Chỉ 3 điều đơn giản mỗi ngày

Cụ ông Qin Hanzhang và cụ bà Suo Ying được xem là cặp đôi trường thọ nổi tiếng tại Bắc Kinh. Không chỉ sống lâu, họ còn duy trì thể trạng khỏe mạnh đáng ngưỡng mộ, yếu tố cốt lõi giúp hành trình trường thọ trở nên trọn vẹn.

Năm 2018, khi ông 110 tuổi và bà 96 tuổi, cả hai vẫn cùng nhau đi du lịch.

Trong một lần làm thủ tục tại sân bay, nhân viên yêu cầu kiểm tra sức khỏe vì lo ngại tuổi tác. Thế nhưng, kết quả khiến tất cả bất ngờ khi các chỉ số của họ gần như tương đương người trẻ, minh chứng rõ ràng cho một lối sống trường thọ bền vững.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, kéo theo câu hỏi lớn: làm thế nào để đạt được trạng thái trường thọ khỏe mạnh như vậy?

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, hai cụ đã tiết lộ quy tắc sống đơn giản nhưng hiệu quả: 5 bữa ăn – 3 hình thức vận động - 1 món súp được duy trì suốt nhiều thập kỷ.

5 bữa ăn mỗi ngày: Nền tảng dinh dưỡng cho cuộc sống trường thọ

Một trong những bí quyết trường thọ quan trọng nhất của cặp đôi này là chế độ ăn uống khoa học.

Thay vì ăn 3 bữa truyền thống, họ chia thành 5 bữa nhỏ mỗi ngày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn và hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn, yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe lâu dài.

Bữa sáng được xem là nền tảng cho một ngày trường thọ năng lượng, với sữa, cà phê và bánh mì.

Bữa trưa tập trung vào tinh bột dễ tiêu như cơm hoặc mì, kết hợp các món chay và thực phẩm từ đậu nành để cân bằng dinh dưỡng.

Buổi chiều, họ bổ sung trái cây hoặc nước ép để tăng vitamin, một yếu tố không thể thiếu trong hành trình trường thọ.

Đến cuối chiều, một bữa nhẹ với sữa hoặc cà phê giúp duy trì năng lượng ổn định. Bữa tối lại rất thanh đạm với cháo đa hạt, trứng và rau xay nhuyễn, phù hợp với cơ thể người lớn tuổi muốn hướng tới trường thọ bền vững.

Theo ông Qin, người cao tuổi muốn trường thọ cần ưu tiên thực phẩm mềm, dễ tiêu và bổ sung sữa để tăng cường canxi.

Trong khi đó, bà Suo nhấn mạnh việc bổ sung vitamin và dầu cá nếu khẩu phần ăn chưa đủ, một cách hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái trường thọ khỏe mạnh.

3 hình thức vận động

Không chỉ ăn uống khoa học, cặp đôi này còn duy trì 3 dạng vận động, yếu tố không thể thiếu để đạt được trường thọ thực sự.

Vận động trí não là một trong những bí quyết quan trọng giúp kéo dài trường thọ. Dù đã ngoài 100 tuổi, ông Qin vẫn đọc sách, nghiên cứu và tham gia các hội nghị.

Nghiên cứu từ Đại học Yale cho thấy việc đọc sách mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, nền tảng quan trọng cho một cuộc sống trường thọ minh mẫn.

Về tinh thần, họ luôn duy trì các mối quan hệ tích cực, trò chuyện và chia sẻ niềm vui trong cuộc sống.

Nghiên cứu kéo dài 75 năm của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng sự gắn kết xã hội là yếu tố cốt lõi giúp con người sống trường thọ và hạnh phúc hơn.

Cuối cùng là vận động thể chất. Họ duy trì các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, vận động ngoài trời.

Những thói quen này giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, cải thiện sức khỏe tổng thể và góp phần kéo dài trường thọ một cách tự nhiên.

1 món súp

Trong hành trình trường thọ, dinh dưỡng không chỉ đến từ bữa ăn chính mà còn từ những món bổ trợ như súp.

Gia đình ông Qin đặc biệt yêu thích súp borscht – món ăn giàu dưỡng chất với thịt bò, cà chua, cà rốt, khoai tây, cần tây và hành tây.

Mỗi nguyên liệu đều đóng góp vào mục tiêu trường thọ: protein từ thịt bò giúp duy trì cơ bắp, lycopene trong cà chua tốt cho tim mạch, carotene từ cà rốt hỗ trợ thị lực, còn rau củ giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện tiêu hóa.

Ngoài ra, họ luôn duy trì nguyên tắc nấu ăn ít dầu, ít muối và ưu tiên luộc, hấp. Chính cách chế biến đơn giản này giúp giữ trọn dưỡng chất và giảm gánh nặng cho cơ thể, điều vô cùng quan trọng nếu muốn hướng đến cuộc sống trường thọ.

Trường thọ bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày

Câu chuyện của cặp vợ chồng hơn 100 tuổi cho thấy rằng trường thọ không phải là điều xa vời hay phụ thuộc vào yếu tố may mắn.

Ngược lại, đó là kết quả của việc duy trì đều đặn những thói quen đơn giản: ăn uống điều độ, vận động hợp lý và giữ tinh thần tích cực.

Quy tắc 5-3-1 không chỉ là bí quyết sống lâu mà còn là công thức giúp mỗi người xây dựng lối sống trường thọ bền vững.

Điều quan trọng nhất không phải là bạn bắt đầu sớm hay muộn, mà là bạn có đủ kiên trì để theo đuổi một lối sống hướng đến trường thọ mỗi ngày.