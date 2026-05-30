Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳn
Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.
Áo trắng dáng mềm đang được mặc trở lại
Thay vì áo sơ mi cứng hoặc áo ôm sát, nhiều cô gái mùa hè này đang thích những kiểu áo trắng có form nhẹ và mềm hơn.
Các thiết kế được diện nhiều gồm:
• Áo tay phồng nhẹ
• Áo cổ vuông
• Áo cotton dáng rộng vừa phải
• Blouse linen mỏng
Điểm khiến kiểu áo này được yêu thích là mặc lên nhìn sáng người ngay lập tức. Chỉ cần phối cùng jeans xanh nhạt hoặc quần suông màu kem là tổng thể đã có cảm giác rất nhẹ nhàng và nữ tính.
Đây cũng là kiểu đồ hợp cả đi làm lẫn đi chơi vì vừa lịch sự vừa không bị đứng tuổi.
Những gam màu nhạt đang “chiếm sóng” tủ đồ hè
Nếu vài năm trước nhiều người chuộng outfit đen trắng tối giản, thì hè năm nay các gam màu mềm như pastel lại được mặc nhiều hơn hẳn.
Các màu hot nhất gồm:
• Hồng phấn
• Vàng bơ
• Xanh baby
• Tím lavender nhạt
Điểm hay của những gam màu này là giúp outfit nhìn tươi hơn nhưng không bị quá nổi.
Nhiều fashionista hiện tại thích phối rất đơn giản:
• Áo pastel với quần trắng
• Tank top màu nhạt cùng jeans rộng
• Váy màu butter yellow đi sandal mảnh
Càng phối nhẹ, tổng thể càng có cảm giác hiện đại và dễ chịu.
Váy và chân váy sáng màu giúp outfit nhìn “mát” hơn
Một món đồ khác đang được mặc rất nhiều hè 2026 là chân váy màu sáng.
Những gam như trắng kem, be hoặc xanh nhạt giúp tổng thể nhìn mềm và thanh thoát hơn rõ rệt, đặc biệt dưới nắng mùa hè.
Nhiều cô gái đang thích kiểu:
• Chân váy midi satin
• Váy suông cotton sáng màu
• Váy chữ A màu pastel nhẹ
Khi phối cùng áo thun basic hoặc áo hai dây đơn giản, outfit vừa trẻ vừa tạo cảm giác rất thoải mái.
Đặc biệt, các chất liệu có độ bay nhẹ giúp tổng thể nhìn “đắt” hơn dù cách phối rất đơn giản.
Quần màu kem đang được mặc nhiều hơn quần đen
Một thay đổi dễ thấy năm nay là nhiều người bắt đầu thay quần đen bằng các tông màu sáng hơn như be hoặc kem nhạt.
Những màu này giúp outfit:
• Nhìn nhẹ hơn
• Không bị nặng mùa hè
• Dễ tạo cảm giác thanh lịch
Các kiểu quần được diện nhiều nhất gồm:
• Quần suông màu be
• Quần linen rộng
• Quần ống đứng kem nhạt
Điểm hay là chúng phối được với gần như mọi kiểu áo mà vẫn giữ được cảm giác rất tối giản và có gu.
