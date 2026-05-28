Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cách

Thứ năm, 15:59 28/05/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân sau khi sinh nở đã giảm được 5kg, bí quyết của cô là gì?

Điều ít biết về mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân

GĐXH - Mẹ ruột Ngọc Hân ngoài đời có lối sống giản dị và kín tiếng. Ở tuổi xế chiều, mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của con gái, bà đều khiến khán giả chú ý bởi gương mặt phúc hậu, hiền lành.

Không chạy theo những phương pháp giảm cân cực đoan, Hoa hậu Ngọc Hân lựa chọn cách thay đổi lối sống khoa học để cải thiện vóc dáng và giữ gìn sức khỏe. Hành trình giảm 5kg của cô không chỉ là câu chuyện về ngoại hình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về việc yêu thương cơ thể đúng cách.

Trong một số chia sẻ với truyền thông, Ngọc Hân cho biết, khoảng thời gian ở nhà nhiều khiến cô dễ tăng cân do ít vận động và ăn uống thất thường. Thay vì lo lắng, nàng hậu quyết định xây dựng chế độ sinh hoạt mới với nguyên tắc “ăn sạch – sống lành mạnh – tập luyện đều đặn”.

Một trong những bí quyết quan trọng của Ngọc Hân là áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting – IF). Cô giới hạn thời gian ăn trong ngày, ưu tiên uống nhiều nước và hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ. Theo người đẹp, việc kiểm soát khung giờ ăn giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Bên cạnh đó, Ngọc Hân đặc biệt chú trọng thực đơn giàu rau xanh và protein. Cô thường tự chuẩn bị salad gà, nước ép trái cây và các món ít tinh bột. Những bữa ăn tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ chất, giúp cơ thể không bị mệt mỏi trong quá trình giảm cân.

Không đặt mục tiêu giảm cân quá nhanh, nàng hậu kiên trì duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Các bài tập nhẹ như yoga, đi bộ hoặc tập tại nhà được cô duy trì đều đặn để đốt cháy năng lượng và giữ cơ thể săn chắc. Chính sự bền bỉ này đã giúp Ngọc Hân giảm khoảng 5kg mà vẫn giữ được vẻ tươi tắn, khỏe khoắn.

Điều đáng chú ý là sau khi giảm cân, Ngọc Hân không quá ám ảnh chuyện cân nặng. Cô cho rằng điều quan trọng nhất là cảm thấy khỏe mạnh, tự tin và có năng lượng tích cực.

Với cô, giảm cân không phải để chạy theo chuẩn mực nào mà là cách chăm sóc bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Hành trình của Ngọc Hân cho thấy việc thay đổi vóc dáng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chế độ khắc nghiệt.

Chỉ cần kiên trì với chế độ ăn hợp lý, tập luyện điều độ và giữ tinh thần tích cực, mỗi người đều có thể cải thiện sức khỏe và ngoại hình theo cách bền vững nhất.

Hoa hậu sinh năm 1989 tại Hà Nội, cô được công chúng biết đến rộng rãi khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tổ chức tại Tuần Châu, Quảng Ninh.

Trước khi trở thành hoa hậu, Ngọc Hân đã hoạt động người mẫu từ năm 16 tuổi và là gương mặt quen thuộc trên các sàn catwalk ở Hà Nội. Khi đăng quang, cô đang là sinh viên khoa Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Một số thành tích nổi bật trước khi đăng quang: Miss Icon Hoa học trò 2005, Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006...

Khoảnh khắc Tết đầu tiên của quý tử 6 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc Tết đầu tiên của bé Pi 6 tháng tuổi. Cô ghi lại những biểu cảm đáng yêu và những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

