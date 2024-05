Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

7 giờ trước

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.