Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa đạt danh hiệu Top 1 ASEAN 2026

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, tổ chức ngày 18/4, tại Singapore. Ba giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình gần 10 năm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm an toàn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng của VNVC.

VNVC nhận 3 giải thưởng lớn gồm: Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu, Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh và Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ASEAN 2026 tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức tại Singapore. Ảnh: Mộc Thảo.

Các danh hiệu dành cho VNVC được đặc biệt chú trọng bởi những đánh giá được ghi nhận trong suốt hành trình gần 10 năm chinh phục hàng chục triệu gia đình người Việt bằng uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý và chinh phục Hội đồng bình chọn ASEAN bởi đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng chuyên môn, năng lực công nghệ - đổi mới, tính đồng bộ trong vận hành, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, giải thưởng tại diễn đàn khu vực dành cho VNVC đã khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong kiến tạo mô hình "tiêm chủng vắc xin độc bản" trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái từ nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng phục vụ khách hàng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

VNVC ra đời năm 2017, trong bối cảnh thị trường vắc xin dịch vụ còn nhiều hạn chế. Với quyết tâm xây dựng và triển khai mô hình trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, chuyên nghiệp toàn diện, từ cung ứng vắc xin chất lượng hàng đầu quốc tế đến quy trình bảo quản và sử dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt, VNVC đầu tư lớn cho cơ sở vật chất và các tiện ích phục vụ nhằm mang lại cho khách hàng sự hài lòng và yên tâm cao nhất. Đồng thời, VNVC cũng luôn tuân thủ các quy định pháp luật về phòng bệnh, dược và khám, chữa bệnh.

VNVC thiết lập hợp tác chiến lược với các hãng vắc xin hàng đầu như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda… nhằm đưa về các vắc xin thế hệ mới, chất lượng cao. Hệ thống đảm bảo bảo quản nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế với hàng trăm kho lạnh đạt chuẩn GSP trên toàn quốc. Đồng thời, VNVC duy trì giá ổn định, triển khai "tiêm trước, trả sau" không lãi suất và đẩy mạnh chuyển đổi số với sổ tiêm chủng điện tử trên VNVC Mobile App, giúp người dân dễ tiếp cận và quản lý sức khỏe trọn đời.

Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, trong đó nhóm người lớn chiếm hơn 40% tổng số khách hàng, từng bước hình thành thói quen tiêm chủng suốt đời trong cộng đồng.

VNVC tổ chức tiêm miễn phí hàng triệu liều vắc xin cho trẻ em và người lớn có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh tại các trường học, khu dân cư và các hội, đoàn thể trên toàn quốc.

Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin còn phụ thuộc vào nhập khẩu, VNVC đã xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm tại Tây Ninh theo các tiêu chuẩn của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ). Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công từ tháng 5/2025, có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến cung ứng hơn 100 triệu liều mỗi năm khi đi vào vận hành, góp phần nâng cao tự chủ vắc xin.

Với nền tảng đầu tư bài bản và định hướng đổi mới bền vững, VNVC đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái y tế hiện đại, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc xin và mở ra hướng phát triển mới cho thị trường tiêm chủng dịch vụ. Việc được vinh danh tại các giải thưởng khu vực ASEAN tiếp tục khẳng định vị thế, tầm nhìn của một thương hiệu y tế Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tuấn Kiệt (VNVC)