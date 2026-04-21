Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa đạt danh hiệu Top 1 ASEAN 2026
VNVC vừa được vinh danh Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026, đồng thời nhận hai danh hiệu quan trọng về chuyển đổi số xanh và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, tổ chức ngày 18/4, tại Singapore. Ba giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình gần 10 năm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm an toàn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng của VNVC.
Các danh hiệu dành cho VNVC được đặc biệt chú trọng bởi những đánh giá được ghi nhận trong suốt hành trình gần 10 năm chinh phục hàng chục triệu gia đình người Việt bằng uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý và chinh phục Hội đồng bình chọn ASEAN bởi đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng chuyên môn, năng lực công nghệ - đổi mới, tính đồng bộ trong vận hành, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Đặc biệt, giải thưởng tại diễn đàn khu vực dành cho VNVC đã khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong kiến tạo mô hình "tiêm chủng vắc xin độc bản" trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái từ nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng phục vụ khách hàng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.
VNVC ra đời năm 2017, trong bối cảnh thị trường vắc xin dịch vụ còn nhiều hạn chế. Với quyết tâm xây dựng và triển khai mô hình trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, chuyên nghiệp toàn diện, từ cung ứng vắc xin chất lượng hàng đầu quốc tế đến quy trình bảo quản và sử dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt, VNVC đầu tư lớn cho cơ sở vật chất và các tiện ích phục vụ nhằm mang lại cho khách hàng sự hài lòng và yên tâm cao nhất. Đồng thời, VNVC cũng luôn tuân thủ các quy định pháp luật về phòng bệnh, dược và khám, chữa bệnh.
VNVC thiết lập hợp tác chiến lược với các hãng vắc xin hàng đầu như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda… nhằm đưa về các vắc xin thế hệ mới, chất lượng cao. Hệ thống đảm bảo bảo quản nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế với hàng trăm kho lạnh đạt chuẩn GSP trên toàn quốc. Đồng thời, VNVC duy trì giá ổn định, triển khai "tiêm trước, trả sau" không lãi suất và đẩy mạnh chuyển đổi số với sổ tiêm chủng điện tử trên VNVC Mobile App, giúp người dân dễ tiếp cận và quản lý sức khỏe trọn đời.
Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, trong đó nhóm người lớn chiếm hơn 40% tổng số khách hàng, từng bước hình thành thói quen tiêm chủng suốt đời trong cộng đồng.
Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin còn phụ thuộc vào nhập khẩu, VNVC đã xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm tại Tây Ninh theo các tiêu chuẩn của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ). Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công từ tháng 5/2025, có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến cung ứng hơn 100 triệu liều mỗi năm khi đi vào vận hành, góp phần nâng cao tự chủ vắc xin.
Với nền tảng đầu tư bài bản và định hướng đổi mới bền vững, VNVC đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái y tế hiện đại, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc xin và mở ra hướng phát triển mới cho thị trường tiêm chủng dịch vụ. Việc được vinh danh tại các giải thưởng khu vực ASEAN tiếp tục khẳng định vị thế, tầm nhìn của một thương hiệu y tế Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Tuấn Kiệt (VNVC)
Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ thực phẩm vào trường họcThời sự - 7 phút trước
GĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan vụ việc cung cấp thịt lợn vào trường học, gây hoang mang dư luận.
Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái NguyênPháp luật - 57 phút trước
GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.
Gia đình nghệ nhân cuối cùng “giữ lửa” nghề làm mặt nạ giấy bồi tại phố cổ Hà NộiĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, trong căn gác chưa đầy 20m² tại ngõ nhỏ phố Hàng Than có một đôi vợ chồng già vẫn bền bỉ suốt 46 năm qua để giữ lại cái "hồn" của Tết Trung thu truyền thống từ những lớp giấy bồi và hồ sắn dây thơm dịu.
Cụ ông người Arem thấy đồng bào mình từ hang đá đến cuộc sống văn minhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ những ngày trong hang đá, cuộc sống tự cung tự cấp, lệ thuộc vào tự nhiên, đến nay người Arem có cuộc sống mới ở bản. Họ biết bảo vệ rừng, biết trồng rẫy, chăn nuôi tiếp nhận kiến thức để phát triển bản làng.
Một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở cảng du lịchThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc tàu cá bị chìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tham gia trục vớt đưa lên bờ.
Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh ToànPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.
Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.
Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bànThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.
Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biếtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.
4 con giáp may mắn nhất nửa cuối năm 2026: Tài lộc bủa vây, tiền bạc ào ào đổ vềĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Nửa cuối năm Bính Ngọ 2026 được xem là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.
4 con giáp may mắn nhất nửa cuối năm 2026: Tài lộc bủa vây, tiền bạc ào ào đổ vềĐời sống
GĐXH - Nửa cuối năm Bính Ngọ 2026 được xem là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.