Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trên mạng Internet với số tiền hàng tỉ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", gồm: Đoàn Văn Tùng (SN 1998, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa); Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Xuân Thành (SN 1993, trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Đánh bạc", gồm: Trần Duy Khánh (SN 1989, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên); Phạm Tuấn Dũng (SN 1999, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên); Phạm Hồng Bách (SN 1985, trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên); Trần Thị Lan (SN 1968, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên); Bùi Đắc Năm (SN 1990, trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa); Phạm Văn Tới (SN 1997, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Trần Văn Bộ (SN 1990, trú tại xã Vật Lại, TP Hà Nội) và Đặng Cao Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà, Đỗ Xuân Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến "QQ88".

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là 381 triệu đồng. Riêng 8 đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc trên mạng internet với tổng số tiền là hơn 8,4 tỉ đồng.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.