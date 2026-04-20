Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội
GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án ngữ" trên vỉa hè phố Hoàng Minh Giám (phường Yên Hòa, Hà Nội), chiếc Mercedes-AMG S63 từng gây xôn xao mạng xã hội mới đây đã được cơ quan chức năng di dời, đồng thời hé lộ thông tin khiến nhiều người bất ngờ.
Ngày 20/4, thông tin đến phóng viên, chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành cẩu chiếc xe Mercedes S63 khỏi vị trí đỗ lâu năm để phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Qua kiểm tra, chiếc xe Mercedes S63 không phải là phương tiện bị bỏ quên vô chủ như nhiều đồn đoán trước đó, mà là tang vật trong một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.
Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý, bởi suốt nhiều năm qua, chiếc xe sang tiền tỷ nằm "bất động" giữa khu phố đông đúc nhưng không hề bị xâm phạm.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù phơi mưa nắng trong thời gian dài, phương tiện vẫn giữ gần như nguyên trạng, không bị tháo gỡ phụ tùng hay phá hoại.
Trước đó, hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 phủ bụi, lặng lẽ nằm trên vỉa hè suốt gần 10 năm được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguồn gốc và lý do bị bỏ lại.
Không ít người cho rằng đây có thể là xe bị chủ nhân "quên lãng" hoặc liên quan đến những câu chuyện chưa được làm rõ.
Đáng chú ý, vào năm 2025, khi tuyến phố Hoàng Minh Giám được cải tạo, lát lại vỉa hè, đơn vị thi công đã phải sử dụng cẩu để di chuyển chiếc xe sang vị trí khác nhằm phục vụ thi công.
Sau khi hoàn tất, chiếc xe tiếp tục được đưa trở lại chỗ cũ, các bánh xe được kê cẩn thận, cho thấy sự "bảo toàn" đặc biệt đối với phương tiện này.
Việc chiếc Mercedes S63 được xác định là tang vật vụ án phần nào lý giải vì sao phương tiện vẫn tồn tại nguyên vẹn suốt thời gian dài mà không bị xử lý hay di dời triệt để. Hiện chiếc xe đã được đưa đi khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra theo quy định.
GĐXH - Sau khi siết chặt đậu đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng lấn chiếm giảm rõ rệt, vỉa hè thông thoáng hơn, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.