Va chạm ô tô tải khi chuyển hướng, người đàn ông điều khiển xe máy không qua khỏi

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Đông Hải khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11h hôm nay (20/4), tại chân cầu vượt Phú Xá trên đường Chùa Vẽ (đoạn Km 104+900 trên QL5, thuộc phường Đông Hải, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô tải và xe máy.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 15H - 001.xx do anh Đ.Q.T (SN 2001, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi theo hướng từ cầu Phú Xá về hướng ngã tư 128. Khi phương tiện đang chuyển hướng rẽ phải vào bãi container Nam Phát, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 36B2- 637.xx do ông L.Đ.S (SN 1973, trú tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vụ va chạm khiến ông L.Đ.S tử vong tại chỗ và 2 phương tiện bị hư hỏng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông do khi anh Đ.Q.T điều khiển ô tô tải khi chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chú ý quan sát; riêng nạn nhân điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi có chướng ngại vật trên đường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.