Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến 8 ô tô hư hỏng. Tại hiện trường, xe bán tải lật, bánh văng ra, hành khách hoảng loạn.
Chiều 11/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô xảy ra trên Quốc lộ 51, đoạn qua xã An Phước (tỉnh Đồng Nai ), khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, các phương tiện gồm 3 xe tải và 5 ô tô con đang lưu thông hướng từ TPHCM về Đồng Nai. Khi đến đoạn Km12 trên Quốc lộ 51, nhiều xe bất ngờ va chạm liên tiếp, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn kéo dài hơn 100m.
Tại hiện trường, xe bán tải bị lật nghiêng, một ô tô con tông vào dải phân cách cứng rồi lao sang làn đường ngược lại. Cách đó không xa, ô tô màu trắng hư hỏng nằm chắn ngang đường, trong khi một xe khác lao vào lề đường bung túi khí, hư hỏng nặng.
Các phương tiện còn lại biến dạng phần đầu, đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường và có một bánh xe văng ra ngoài, gây cản trở giao thông qua khu vực. Nhiều người trên các ô tô hoảng loạn, la hét, tay chân run rẩy và nhanh chóng rời khỏi phương tiện.
Bước đầu, vụ việc chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, vụ tai nạn chiếm nhiều làn đường khiến giao thông ùn tắc cả 2 hướng kéo dài khoảng 5km.
Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn tuyến Quốc lộ 51 đang đông xe. "Tôi nghe một tiếng rầm rất lớn, nghi xe tải cẩu mất thắng. Nhiều xe phía sau không kịp xử lý đã đâm dồn vào nhau", người này kể lại.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Ngã 3 Thái Lan (Phòng CSGT Công an Đồng Nai) nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và phối hợp phương tiện cứu hộ kéo xe gặp nạn ra khỏi khu vực.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàuĐời sống - 11 phút trước
GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.
Ngày sinh Âm lịch của người chăm chỉ tích cóp của cảiĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Người sinh ngày Âm lịch này chăm chỉ làm việc, tích cóp ngay từ khi bước chân vào công việc để có thể tận hưởng tuổi già sung túc.
Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp thường rơi vào tình trạng hứa nhưng không giữ lời, dễ khiến người khác mất lòng tin vì khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động.
Vụ người phụ nữ dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Hé lộ danh tính tài xếĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế trong vụ người phụ nữ bị "ép" nộp 2,5 triệu tiền taxi là Nguyễn Trường Giang (ở Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).
Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiềnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/9, bà Bùi Thị Ly (quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) - người bị lái xe taxi thu 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về Phú Thọ cho biết, tài xế taxi đã đến gặp gia đình bà và trả lại tiền...
Ngày sinh Âm lịch của người sắc sảoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh vận mệnh mà còn tiết lộ trí tuệ, sự khôn ngoan và con đường thành công của mỗi người.
Tin sáng 12/9: Cuối tháng 9, miền Bắc có khả năng xuất hiện không khí lạnh; hàng loạt trường đại học tuyển bổ sungĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc...
Đề xuất quy định mới về mức thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tôĐời sống - 1 ngày trước
Bộ Tài chính đang Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô.
4 con giáp không ngồi chờ vận may, tự mình nỗ lực thay đổi số phậnĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong khi nhiều người chỉ mong một ngày trúng số, được thừa kế hay gặp may bất ngờ để đổi đời, thì có những con giáp lại tự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm để làm nên thành công.
4 con giáp sở hữu ngoại hình thu hút: Càng chăm chút càng giàu cóĐời sống
GĐXH - Có những con giáp vốn sở hữu ngoại hình thu hút hoặc thần thái nổi bật, biết cách chăm chút bản thân và tận dụng ưu thế này để mở ra nhiều cơ hội trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên.