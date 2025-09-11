Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn

Chiều 11/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô xảy ra trên Quốc lộ 51, đoạn qua xã An Phước (tỉnh Đồng Nai ), khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, các phương tiện gồm 3 xe tải và 5 ô tô con đang lưu thông hướng từ TPHCM về Đồng Nai. Khi đến đoạn Km12 trên Quốc lộ 51, nhiều xe bất ngờ va chạm liên tiếp, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn kéo dài hơn 100m.

Tại hiện trường, xe bán tải bị lật nghiêng, một ô tô con tông vào dải phân cách cứng rồi lao sang làn đường ngược lại. Cách đó không xa, ô tô màu trắng hư hỏng nằm chắn ngang đường, trong khi một xe khác lao vào lề đường bung túi khí, hư hỏng nặng.

Các phương tiện còn lại biến dạng phần đầu, đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường và có một bánh xe văng ra ngoài, gây cản trở giao thông qua khu vực. Nhiều người trên các ô tô hoảng loạn, la hét, tay chân run rẩy và nhanh chóng rời khỏi phương tiện.

Xe bán tải lật, nhiều ô tô khác hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Anh

Bước đầu, vụ việc chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, vụ tai nạn chiếm nhiều làn đường khiến giao thông ùn tắc cả 2 hướng kéo dài khoảng 5km.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn tuyến Quốc lộ 51 đang đông xe. "Tôi nghe một tiếng rầm rất lớn, nghi xe tải cẩu mất thắng. Nhiều xe phía sau không kịp xử lý đã đâm dồn vào nhau", người này kể lại.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Ngã 3 Thái Lan (Phòng CSGT Công an Đồng Nai) nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và phối hợp phương tiện cứu hộ kéo xe gặp nạn ra khỏi khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.