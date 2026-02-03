Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?
GĐXH - Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Trong đó quy định, từ ngày 1/3/2026, đối tượng được phép mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm cá nhân và các tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, trong đó có hộ kinh doanh.
Vì vậy, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.
Tại Điều 4 Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, đối với tài khoản thanh toán của tổ chức – bao gồm cả hộ kinh doanh thì tên tài khoản bắt buộc phải thể hiện tên của tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh việc thành lập và hoạt động của tổ chức.
Theo đó, đối với hộ kinh doanh mở và sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, tên tài khoản phải được thể hiện phù hợp với tên hộ kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ pháp lý tương ứng theo quy định của pháp luật.
Theo quy định trên, thì từ ngày 1/3/2026, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Thông tư số 25/2025/TT-NHNN cũng quy định đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, tên tài khoản phải được xác lập theo họ và tên của cá nhân đúng với thông tin thể hiện trên giấy tờ tùy thân hợp pháp được sử dụng khi thực hiện thủ tục mở tài khoản.
Tại Điều 5 Thông tư cũng làm rõ trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc thu thập, kiểm tra, đối chiếu, cập nhật và xác thực thông tin khách hàng khi mở tài khoản thanh toán, nhằm bảo đảm thông tin về chủ tài khoản phù hợp với hồ sơ pháp lý và dữ liệu định danh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp hộ kinh doanh hoặc cá nhân có sự thay đổi thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, chủ tài khoản có trách nhiệm thông báo và thực hiện cập nhật kịp thời tại ngân hàng nơi mở tài khoản, bảo đảm các thông tin được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN.
Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạmĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả kiểm tra của UBND xã Cao Dương (Phú Thọ) cho thấy, nhiều trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp tồn tại vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh và khai thác nước dưới đất sau khi nội dung này được Gia đình và Xã hội phản ánh.
Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyềnĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.
Năm 2026: Mệnh gì, tương xung và tương hợp với những mệnh nào?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Mỗi dịp cuối năm, những câu hỏi xoay quanh năm mới như "năm 2026 mệnh gì", "thuộc hành nào", "hợp – khắc ra sao" lại được nhiều người quan tâm.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao DươngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô LịchĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 3/2, người dân khu vực phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt nước sông Tô Lịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này, không dễ mở lòng, nhưng khi đã trao đi tình cảm thì đó là sự cam kết bền bỉ, sẵn sàng đồng hành trọn đời.
Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết từ nay đến 8/2/2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động dưới đây. Tìm hiểu chi tiết về vận mệnh và tài lộc của từng con giáp.
Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, câu hỏi "năm nay có 30 Tết không?" lại được nhiều người quan tâm.
Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịpĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, có những con giáp được quý nhân nâng đỡ ngay từ những tháng đầu năm, làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp thời đổi vận.
Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy địnhĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ. Nếu thiếu một trong các loại giấy tờ, bạn sẽ bị phạt hành chính.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.