Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Thứ ba, 16:16 03/02/2026 | Đời sống
GĐXH - Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Trong đó quy định, từ ngày 1/3/2026, đối tượng được phép mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm cá nhân và các tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, trong đó có hộ kinh doanh.

Vì vậy, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.

Tại Điều 4 Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, đối với tài khoản thanh toán của tổ chức – bao gồm cả hộ kinh doanh thì tên tài khoản bắt buộc phải thể hiện tên của tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh việc thành lập và hoạt động của tổ chức.

Theo đó, đối với hộ kinh doanh mở và sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, tên tài khoản phải được thể hiện phù hợp với tên hộ kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ pháp lý tương ứng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, thì từ ngày 1/3/2026, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thông tư số 25/2025/TT-NHNN cũng quy định đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, tên tài khoản phải được xác lập theo họ và tên của cá nhân đúng với thông tin thể hiện trên giấy tờ tùy thân hợp pháp được sử dụng khi thực hiện thủ tục mở tài khoản.

Tại Điều 5 Thông tư cũng làm rõ trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc thu thập, kiểm tra, đối chiếu, cập nhật và xác thực thông tin khách hàng khi mở tài khoản thanh toán, nhằm bảo đảm thông tin về chủ tài khoản phù hợp với hồ sơ pháp lý và dữ liệu định danh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hộ kinh doanh hoặc cá nhân có sự thay đổi thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, chủ tài khoản có trách nhiệm thông báo và thực hiện cập nhật kịp thời tại ngân hàng nơi mở tài khoản, bảo đảm các thông tin được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN.

