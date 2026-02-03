Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng Chạp

3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng Chạp GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.

1. Con giáp Tý

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần này công việc của con giáp Tý không mấy thuận lợi. Tý ham vui, nhẹ dạ cả tin, không quyết đoán khiến nhiều cơ hội tuột khỏi tầm tay.

Con giáp Tý cũng tốn khá nhiều tiền vào những thú vui không giúp ích nhiều cho bản thân. Thời gian sắp tới kinh tế khó khăn đừng để bản thân phải lâm vào cảnh vay nợ bạn bè, người thân vì ăn tiêu không có sự tính toán kỹ càng.

Về tình duyên, do ảnh hưởng của sao Thái Dương nên Tý khá được lòng mọi người xung quanh nhờ sự mạnh mẽ và tỏa sáng của bản thân, đặc biệt là nam mệnh tuổi Tý rất thu hút người khác giới. Nữ mệnh dễ có duyên tìm tới nhưng không nên vội vàng trong quá trình tìm hiểu nhau.

2. Con giáp Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng thông minh, nhanh nhạy, có tài ăn nói, lập luận, lý lẽ sắc bén nhưng vô cùng thẳng tính nên dễ làm mất lòng đối tác, khách hàng, dễ sai sót trong quá trình ngoại giao, hợp tác làm ăn.

Dự báo tử vi tuần mới từ 2-8/2/2026 của 12 con giáp cho thấy càng về cuối tuần con đường công danh của Sửu càng gặp nhiều trắc trở. Sửu cần hết sức lưu tâm vấn đề này, nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Điểm sáng trong tuần dành cho những người làm trong ngành giáo dục vì dễ có lộc.

Trong chuyện tình cảm cũng có những bất ổn, đòi hỏi Sửu cần dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Cuối tuần có Tam Hội cục soi sáng thì dễ được nhiều bạn bè giúp đỡ, có niềm vui đến từ người thân trong gia đình hoặc sẽ có tin tức tốt lành liên quan tới con cái, gia đình sum vầy, vui vẻ bên nhau những ngày cuối tuần.

3. Con giáp Dần

Tuần mới năng suất làm việc của tuổi Dần tốt. Nhưng Dần lại không thể tập trung hoàn toàn cho công việc mình đang làm, thường xuyên cáu gắt vô cớ với người thân, đồng nghiệp. Việc kiêu ngạo, tự mãn có thể khiến Dần gặp thị phi.

Dần nên hết sức khiêm tốn trong chuyện làm ăn, kiếm tiền vào tuần mới này. Cuối tuần dễ tốn tiền vì những việc bất ngờ cần tới.

Trong chuyện tình cảm, tuần này có Bách Việt chiếu mệnh nên Dần khá hút người khác giới. Nam nữ tuổi Dần đều khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh. Người độc thân có cơ hội gặp được người khiến trái tim rung động. Hãy hẹn hò nhiều hơn và tìm hiểu nhau kỹ hơn, mối quan hệ của 2 bạn sẽ tiến triển nhanh chóng.

4. Con giáp Mão

Mão đang cảm thấy công việc vất vả, thiếu bình yên. Cuối năm rồi nhưng công việc vẫn chưa đâu vào đâu, mất ăn mất ngủ vì việc cơ quan. Đây sẽ là một tuần mà tuổi Mão ăn tiêu khá chật vật vì khá nhiều chuyện xui xẻo sẽ xảy đến. Do không có kế hoạch chi tiêu hợp lí nên khoảng giữa tuần bạn sẽ khá túng thiếu và phải đi vay mượn người khác...

Cuối năm rồi nhưng nhiều người vẫn chưa và không có hứng sắm sửa đồ mặc Tết, trong nhà cũng chưa có gì mới, chủ yếu là tiền để trả nợ hoặc lo việc lớn trong gia đình.

Mão cần cảnh giác cao độ với các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này vì rất có khả năng bạn sẽ bị dính vào những chuyện thị phi, đồn đại không hay. Những mối quan hệ mới quen cũng cần thận trọng vì có thể sẽ bị lừa gạt, lợi dụng mà không hề hay biết.

5. Con giáp Tỵ

Thời gian nửa đầu tuần mới, Tỵ sẽ gặp "tai nạn" liên tục. Không chỉ bị người mình tin tưởng đâm sau lưng, Tỵ còn còn bị cấp trên hiểu lầm, đường tài lộc vô cùng mờ mịt. Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại, bạn cần bình tâm, đừng để sai lầm trong phút chốc đạp đổ những gì bạn đang gây dựng, đánh mất tiền thưởng cuối năm một cách đáng tiếc.

Điểm sáng trong tuần với tuổi Tỵ là tình duyên. Tam Hợp quý nhân chỉ đường dẫn lối, Tỵ có khoảng thời gian vô cùng bình yên và ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Đương số dễ mà có duyên quen biết với những người có quyền cao chức trọng giúp đỡ mình khá nhiều trong tương lai gần.

6. Con giáp Mùi

Con giáp Mùi tuần này dễ dính thị phi, gặp chút khó khăn trong công việc. Cuối năm rồi Mùi đừng đứng núi này trông núi nọ, hãy cứ làm tốt công việc hiện tại, ra Tết hẵng tính đến chuyện nhảy việc.

Tuần này, tài lộc của con giáp Mùi cũng chưa khởi sắc. Thời gian tới đây dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh bạn cũng không được liều lĩnh, không cho bất cứ ai vay tiền, không mượn nợ, không dây dưa vấn đề thuế má kẻo lại mất một số tiền lớn, hết tiền sắm Tết.

Điều mừng là, Mùi được khá nhiều người yêu mến, ngoại giao cực giỏi trong tuần mới do tính cách hiền lành, cởi mở, dễ nói chuyện, nhân hậu. Dù là người còn độc thân hay đã có gia đình, bản mệnh cũng sẽ tìm được niềm vui.

7. Con giáp Thân

Trong tuần này, con giáp Thân cần kiểm soát cảm xúc để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả công việc cuối năm. Tốt nhất là nên hạ thấp kỳ vọng của bản thân, thời gian này Mùi chỉ cần hoàn thành những gì mà bản thân có thể làm đã là một thành tựu lớn rồi, đừng mong cầu gì lớn lao hơn nữa.

Gần đây có thể khiến bạn cảm thấy chi tiêu nhiều hơn thu nhập kiếm được, bí bách tiền bạc vô cùng. Mùi nên tiết kiệm bất cứ khi nào có thể và giảm thiểu chi phí không cần thiết để tránh hết tiền trước khi nhận lương thưởng Tết.

Người độc thân đang tập trung vào gia đình hoặc công việc, nên không còn nhiều năng lượng cho chuyện tình cảm đôi lứa, trong mắt người khác bạn là kẻ lạnh lùng, sống bất cần, không cần tình yêu. Những người đang trong mối quan hệ yêu đương nên cẩn thận, tránh làm tổn thương mối quan hệ này.

8. Con giáp Dậu

Khả năng tập trung và hiệu quả công việc của bạn đang bị tụt dốc không phanh. Con giáp này hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc bạn bè sẽ giúp bạn nhanh chóng vượt qua trở ngại và dễ thở hơn hẳn.

Tiền bạc của Dậu trong tuần này sẽ gặp nhiều khó khăn, tiền bạc thất thoát. Triển vọng tình cảm của Dậu là sáng nhất. Người độc thân đang cảm thấy chỉ thích ở một mình, không muốn dây dưa vào tình yêu do tổn thương trong quá khứ chưa được chữa lành. Những người đang trong mối quan hệ hãy dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

9. Con giáp Hợi

Trong công việc tuần mới này, con giáp Hợi phải di chuyển nhiều. May mắn là sự chăm chỉ ấy được ghi nhận. Bạn có cơ hội thăng tiến cao vì vậy hãy nỗ lực chứng tỏ năng lực của bản thân.

Tình hình tài chính của con giáp Hợi ổn định. Hợi thông minh, ăn ở biết điều. Người kinh doanh vẫn thu được tiền bạc nhưng không có nghĩa là sẽ giàu nếu không biết tích lũy tiền bạc, đầu tư đúng chỗ và có kế hoạch ăn tiêu cụ thể, không nên cho người khác mượn tiền trong tuần này.

Thời điểm này, bạn nên chú ý để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, hạn chế đi đêm về hôm, cũng tránh tới những nơi hoang vắng. Đường tình duyên ngọt ngào, có thời gian rảnh dành cho gia đình, vợ chồng hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, tử vi tuần mới khuyên tuổi Hợi hãy tìm cho mình những sở thích, đam mê mới để thêm màu sắc cho cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.