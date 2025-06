Hiện trường kinh hoàng vụ 3 xe khách tông nhau trên QL1A

Thời điểm trên, 3 xe khách mang BKS 37H – 149.08 do Nguyễn Đình Toàn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển; 37H – 148.81 do Bùi Hùng Mạnh (SN 1985, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển và 43B – 019.53 do Phạm Thái Sơn (SN 1993, trú Minh Hoá, Quảng Bình) điều khiển, cùng lưu thông hướng Nam – Bắc. Ảnh: QT