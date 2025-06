Tin sáng 7/6: Thanh niên trúng 14 tờ vé số độc đắc 28 tỷ, đại lý đến tận nhà đổi thưởng trong đêm; Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM

Nam thanh niên trúng 14 tờ vé số độc đắc, đại lý đến tận nhà đổi thưởng trong đêm

Anh Hải đổi 14 tờ vé số trúng độc đắc cho chủ nhân may mắn. Ảnh: NVCC

Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Trần Quang Hải (39 tuổi, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Bình Phước) cho biết, đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho nam thanh niên trúng 14 tờ độc đắc 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế theo quy định).

Người này lần đầu tiên mua vé số từ đại lý của anh, bất ngờ trúng với số tiền "khủng". Theo đó, vé số trúng giải mà đại lý này đổi thuộc đài Bình Thuận mở thưởng ngày 5/6 với dãy số may mắn 919582.

"Nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mua vé số ở chi nhánh TP Đồng Xoài, Bình Phước. Người trúng độc đắc không phải là khách quen của đại lý. Vì số tiền trúng số quá lớn nên chúng tôi gặp trực tiếp xác minh trước khi trao tiền cho họ vì sợ trường hợp mạo danh", anh Hải cho hay.

Anh Hải cho biết thêm, tối 5/6, anh bắt đầu xuất phát từ TP Đồng Xoài đến TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 6 tiếng. Trước khi nam thanh niên về quê đã ghé đại lý của anh Hải mua vé số nên giờ phía đại lý mới đến tận nhà người trúng đổi trong đêm.

"Đến rạng sáng 6/6, tôi đã đến Đắk Lắk để đổi thưởng cho nam thanh niên. Nhà bạn ấy không phải ở trung tâm thành phố, Internet ở đó cũng chập chờn. Sau khi xác minh thông tin tôi chuyển khoản tiền trúng số cho bạn ấy. Bạn ấy nói mua 14 tờ vé số cùng một dãy số ngẫu nhiên, bất ngờ khi trúng độc đắc. Nam thanh niên nói sẽ dùng tiền trúng số để làm ăn và trích một ít làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn", anh Hải cho hay.

Bé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, hồi sinh cho bệnh nhi 15 tháng tuổi. Ảnh: BVCC

VTC News đưa tin, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép gan để hồi sinh cho bé trai 15 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh.

Trước đó, cháu V.Q.H nhập viện với chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh – một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh nhi từng được phẫu thuật Kasai lúc 3 tháng tuổi nhưng tình trạng gan tiếp tục xấu đi. Đánh giá chỉ số Child-Pugh B và Peldscore 24, bé được xác định cần ghép gan để duy trì sự sống.

Ngày 19/3, nhận được nguồn gan hiến từ người cho chết não tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), với sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ca ghép gan được thực hiện sử dụng thùy gan trái được chia trong cơ thể người hiến.

Đặc biệt, mảnh gan ghép có 2 nhánh đường mật với đường kính chỉ 2.0 mm, khoảng cách giữa 2 nhánh đường mật 5 mm, cùng động mạch gan trái bị tổn thương nội mạch và bị khâu tại chỗ chia động mạch gan trái - gan riêng trong quá trình chia gan, đường kính chỉ khoảng 2.0 mm. Đây là những thử thách lớn về kỹ thuật cho ekip ghép tạng.

Trong quá trình hậu phẫu, bệnh nhi H. phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Phải trải qua hai cuộc mổ cấp cứu, từng rơi vào tình trạng viêm phổi nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Sau hơn hai tháng điều trị tích cực, bệnh nhi bình phục và được xuất viện.

Công an Yên Bái thu giữ hơn 22.000 sản phẩm mỹ phẩm chưa được phép lưu hành

Cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo VOV, Công an tỉnh Yên Bái vừa thu giữ số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm và nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất mỹ phẩm, với tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Vũ Quang Thuận (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu Đông Dược Nữ Hoàng) đã sử dụng nhà riêng của mình và nhà xưởng của chi nhánh công ty đều có địa chỉ tại số nhà 20 (ngõ 463, đường Trần Bình Trọng, tổ Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái) làm nơi sản xuất 18 loại mỹ phẩm là hàng hóa chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Tổng số trên 22.640 sản phẩm, tương đương với giá trị hàng hóa trên 8,2 tỷ đồng để bán ra thị trường thông qua mạng lưới các đại lý trên toàn quốc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với bị can Vũ Quang Thuận về tội "Sản xuất hàng cẩm", quy định tại khoản 3, điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thông tin mới liên quan vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' sử dụng lợn bệnh

Cận cảnh lợn bệnh được cho là được Công ty C.P. tại Sóc Trăng chế biến và tuồn bán thịt lợn bệnh ra thị trường đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngày 5/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, Bộ vừa có văn bản yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc quản lý, quy trình kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin truyền thông liên tục phản ánh về việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết, lợn mắc bệnh truyền nhiễm mang bán cho các cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật.

Để chấm dứt những sai phạm trong công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ tại các địa phương, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh động vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thú y và các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật;

Chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định tại địa phương; dừng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ động vật chưa được cấp phép hoạt động, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ quy định.

Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng lĩnh vực thú y, y tế, công an, quản lý thị trường… trong công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật, an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc, gia cầm…

Công an trích xuất camera tìm m anh mối lư ợng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM

Tang vật bị vứt bỏ phần lớn là thực phẩm chức năng, có số ít là thuốc tây. Ảnh: Phước Sáng

Theo VietnamNet, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã vào cuộc phối hợp cùng Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), các đơn vị Sở Y tế và các cơ quan liên quan để điều tra, xác minh về nguồn gốc, đường đi của lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng bị phát hiện vứt bỏ ở vùng ven.

Công an đang trích xuất hình ảnh camera an ninh ở nhiều tuyến đường xung quanh để xác định về người và phương tiện đã chuyển số thuốc tây, thực phẩm chức năng đến vứt bỏ tại nhiều địa điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Trước đó, sáng 6/6, người dân phát hiện một số địa điểm khu đất trống ở dọc đường Nguyễn Văn Linh có vứt lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Phong Phú đã cử lực lượng xuống tìm hiểu, phong tỏa và trình báo các cơ quan liên quan.

Cơ quan chức năng ghi nhận, tang vật bị vứt ở các địa điểm chủ yếu là thực phẩm chức năng bổ gan, bổ não, hỗ trợ tiêu hoá, bổ sung DHA cho trẻ em, vitamin cho trẻ em hay phụ nữ mang thai… và một số thuốc tây.

Kiểm tra bao bì cho thấy, các sản phẩm này đều còn hạn sử dụng đến các năm 2026-2028. Ngoài tiếng Việt, trên bao bì sản phẩm còn ghi tiếng nhiều tiếng nước ngoài.