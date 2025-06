Tin sáng 5/6: Lời khai của tài xế xe tải mua lợn chết mang đi tiêu thụ; vì sao 2 vụ cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội đều xuất phát từ phòng ngủ?

Lời khai của tài xế xe tải mua lợn chết với giá 5 triệu mang đi tiêu thụ

9 con lợn chết trên xe tải vừa bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 4/6, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết trên Vietnamnet, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ phát hiện 9 con lợn chết không rõ nguồn gốc ở một lò mổ tại TP Đông Hà.

Theo đó, khoảng 17h10 ngày 2/6, cơ quan chức năng phát hiện ô tô tải mang BKS 75C-10301 đang đỗ tại sân của cơ sở giết mổ động vật tập trung ở phường Đông Lương (TP Đông Hà), trên xe có 9 con lợn đã chết. 9 con lợn chết này được xác định của ông Đặng Văn Duy (34 tuổi, trú tại thị xã Phong Điền, TP Huế).

Tại thời điểm làm việc, ông Duy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn nói trên. Cán bộ Phòng Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị kiểm tra lâm sàng và nhận thấy 9 con lợn đã chết không rõ nguyên nhân, bên ngoài có da bầm tụ máu.

Ông Duy khai, lúc 15h30 ngày 2/6, tại ngã tư gần khu công nghiệp thuộc huyện Hải Lăng, ông đã mua 9 con lợn của xe vận chuyển lợn từ Nam ra Bắc với giá 5 triệu đồng. Sau đó, chở 9 con lợn đến cơ sở giết mổ động vật tập trung ở phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cán bộ thú y đã thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực cơ sở giết mổ động vật tập trung và phương tiện chở 9 con lợn chết. Số lợn trên đã được chôn huỷ tại bãi xử lý rác thải Đông Hà.

2 vụ cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội đều xuất phát từ phòng ngủ

Hiện trường vụ cháy phòng ngủ trong căn hộ tầng 14, chung cư HH4A Linh Đàm. Ảnh: Công an Hà Nội

Chiều 4/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào sáng cùng ngày, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy đối với loại hình chung cư cao tầng.

Theo đó, trong khoảng từ 8h30 đến 9h52, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận được 2 tin báo cháy tại chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy đã khẩn trương điều động 2 tổ địa bàn, 2 đội khu vực thuộc Phòng PC07 xuất xe chữa cháy và xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, 2 vụ cháy đều xuất phát từ phòng ngủ thuộc căn hộ trên tầng cao của chung cư.

Ngay khi phát hiện có xảy ra sự cố cháy thông qua hệ thống báo cháy tự động, lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở đã khẩn trương xác minh thông tin, phát thông báo cảnh báo cháy đến các tầng trong tòa nhà, đồng thời gọi điện báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội.

Tiếp cận hiện trường, xác minh khói xuất phát từ gian phòng bên trong căn hộ, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội tổ chức hướng dẫn người dân khẩn trương di chuyển xuống vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp cùng cư dân mở cửa, ngắt điện, sử dụng họng nước và các bình chữa cháy được trang bị để tổ chức dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau khi nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận thông tin, tổ chức rà soát lại hiện trường cháy và bàn giao cho Công an phường, xã để tổ chức bảo vệ, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đình chỉ một giám thị có phát ngôn "học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân"

Trường THPH Nam Đàn 2, nơi thầy D. đang công tác

Ngày 4/6, Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 (Nghệ An) đã đình chỉ công tác coi thi của một giáo viên vì có những phát ngôn không chuẩn mực, thông tin trên Người lao động.

Trước đó, chiều 3/6, trên mạng xã hội, một phụ huynh học sinh tại huyện Nam Đàn có phản ánh đến Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 việc giáo viên T.V.D., coi thi tại điểm thi này, có hành vi ứng xử, lời lẽ không phù hợp.

Theo phụ huynh này phản ánh, con mình là thí sinh dự thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào sáng 3/6, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2.

Sau buổi thi, phụ huynh phản ánh thầy giáo D., công tác tại Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2, trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi đã có lời lẽ khinh thường học sinh. Theo đó, khi một thí sinh xin thêm giấy thi, thay vì hỗ trợ hoặc động viên, thầy giáo D. buông lời: "Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân".

Không những vậy khi giáo viên cùng phòng ký cấp giấy cho học sinh, thầy giáo D. còn mỉa mai: "Yêu nghề nhỉ".

Theo phản ánh, thầy giáo D. hầu như không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ coi thi mà để cô giáo còn lại lo toàn bộ công việc trong phòng thi. Thậm chí, thầy giáo này còn có thái độ xem thường đồng nghiệp trước mặt học sinh. Ngoài ra, phụ huynh còn bức xúc cho biết thầy giáo D. có những phát ngôn mang tính chê bai người không sở hữu ô tô, thể hiện sự thiếu tôn trọng với phụ huynh và học sinh đến từ gia đình bình dân.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác nhận sau khi có phản ánh từ phụ huynh, Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 đã xác minh và đình chỉ công tác coi thi của thầy giáo T.V.D. trong môn thi Toán sáng 4/6.

2 người tử vong khi đang 'đấu lèo' trên cột điện

Ngày 4/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết trên Vietnamnet, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lò Mai Phương (38 tuổi, nhân viên Tổ điện Noong Hẻo, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và Vũ Ngọc Thao (32 tuổi, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Thái Sơn Nam).

Cả hai bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn vận hành điện lực".

Nạn nhân trong vụ việc là anh Quàng Văn T. và anh Lường Văn K., là công nhân thi công gói thầu số 03 thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường dây 35KV tại xã Căn Co, huyện Sìn Hồ.

Theo điều tra ban đầu, Thao là người đại diện Công ty CP Xây dựng Thái Sơn Nam đã thuê ông Trần Mạnh Cường (Công ty CP Đầu tư xây lắp Mạnh Cường) thi công gói thầu số 03. Ông Cường sau đó tiếp tục thuê anh T. và anh K. để thực hiện các công việc tại thực địa.

Chiều 1/6, khi anh T. và anh K. đang thực hiện công đoạn "đấu lèo" (đấu nối dây dẫn điện giữa hai khoảng cột hoặc giữa các thiết bị điện trên cùng một đường dây) trên cột điện thì bất ngờ bị nhân viên điện lực đóng điện, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Quá trình đóng điện khiến 2 người tử vong được xác định do vi phạm an toàn vận hành điện của Vũ Ngọc Thao và Lò Mai Phương. Cụ thể, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân vụ việc là do Thao và Phương thiếu kiểm tra thực tế hiện trường trước khi thực hiện quy trình đóng điện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Dự báo mưa dông có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ

Mưa dông gia tăng ở Nam Bộ. Ảnh: Thanh Vũ

Theo Lao Động, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo hình thế thời tiết trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ khoảng ngày 7/6, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần sang phía Đông Nam, sau bị nén đẩy dịch về phía Nam và đầy dần lên.

Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, từ khoảng ngày 7/6 hoạt động mạnh dần lên. Khoảng ngày 10-11/6, hình thành rãnh áp thấp trên khu vực Biển Đông, trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và lấn dần hoàn lưu về phía Tây; đến khoảng ngày 8-9/6, suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

Do đó, khu vực Nam Bộ mưa rào và dông tiếp tục duy trì, với khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng có dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như mưa lớn gây ngập úng.

