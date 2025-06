Người phụ nữ bất ngờ nhận được số tiền gần 900 triệu đồng

Ngày 5/6, thông tin từ Công an xã Bình Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với chị Nguyễn Hải Thủy (trú xóm 1, xã Bình Hợp) trao trả số tiền gần 900 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 23/5, chị Nguyễn Hải Thủy bất ngờ khi tài khoản ngân hàng của mình nhận được 2 giao dịch cách nhau khoảng 1 phút với tổng số tiền 899.999.999 đồng.

Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, chị Thủy rất lo lắng và nghĩ ngay tới việc có người chuyển khoản nhầm. Chị nhanh chóng trình báo ngay với Công an xã Bình Hợp nhờ hỗ trợ tìm lại chủ của tài khoản chuyển tiền đến để trả lại tiền cho họ nếu chuyển nhầm.

Sau khi nhận được trình báo, Công an xã Bình Hợp đã tiến hành xác minh và xác định được người chuyển tiền nhầm là anh Lê Minh Trí (trú tỉnh Bình Dương), đồng thời đã thông báo cho anh Trí đến tại trụ sở Công an xã Bình Hợp, hoàn thiện các thủ tục hợp pháp để nhận lại số tiền chuyển nhầm là 899.999.999 đồng.

Sau khi nhận lại được số tiền trên, anh Trí đã bày tỏ lòng biết ơn tới chị Thủy, cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của công an xã để mình nhận lại được số tiền chuyển nhầm như trên.

