Hiện tượng gây bão show 'Anh trai': Là con nhà nòi, hai lần giành Quán quân

Sau tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, giữa dàn “Anh tài” dày dạn kinh nghiệm, một gương mặt Gen Z bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Đó là ca sĩ Hà An Huy.

Ca sĩ Hà An Huy.

Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, Hà An Huy còn khiến khán giả thích thú bởi những phát ngôn “vô tri” nhưng duyên dáng, liên tục tạo nên những khoảnh khắc viral.

Từ “cây meme” đến giọng ca được săn đón

Ngay ở phần thi solo, Hà An Huy mang đến ca khúc Nhức tiềm thức do chính anh sáng tác và thể hiện. Chất giọng nhẹ nhàng, giàu tự sự cùng cách xử lý cảm xúc tinh tế giúp tiết mục nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Tiếp đó, khi kết hợp cùng Thỏ (Da LAB) và Trịnh Thăng Bình trong hai ca khúc Vỡ tan và Người ấy, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh khả năng hòa giọng và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Hai màn trình diễn nhanh chóng lọt nhóm tiết mục được yêu thích sau tập đầu.

Tiết mục solo “Nhức tiềm thức” của Hà An Huy hút gần nửa triệu views trên Youtube.

Nếu trên sân khấu là một Hà An Huy đầy cảm xúc thì ở hậu trường, nam ca sĩ lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Vẻ ngơ ngác, chân thật cùng loạt câu nói như: “Các anh giải thích 5 phút rồi mà Huy vẫn chưa hiểu”, “Anh ấy viết nhạc đỉnh và rap cực đỉnh. Còn em cũng đỉnh nhưng mà không cực” hay “Mọi người hay nói em già, em rất buồn và chạnh lòng”. .. nhanh chóng lan truyền trên Threads và Facebook.

Không ít khán giả gọi Hà An Huy là “cơ địa tạo meme”, bởi gần như mỗi lần xuất hiện ở phần giao lưu đều mang đến một khoảnh khắc khiến người xem bật cười.

Theo nhiều thống kê truyền thông sau tập đầu, Hà An Huy cũng là “Anh tài” dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội, vượt qua nhiều đàn anh vốn đã có chỗ đứng trong showbiz.

Con nhà nòi, cháu NSND nổi tiếng

Hà An Huy sinh năm 2002 tại Hà Nội và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là NSƯT Minh Phương, nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, còn bà ngoại là NSND Thúy Mơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương.

Hà An Huy với bà và mẹ là NSND Thúy Mơ, NSƯT Minh Phương.

Từ nhỏ, Hà An Huy thường theo mẹ đi biểu diễn nên sớm được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Hà An Huy cho biết âm nhạc dân gian, nhất là những điệu chèo cổ đã thấm vào tim từ những ngày còn bé đến nay. Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp chèo của gia đình, anh quyết định theo đuổi dòng nhạc hiện đại. Dù vậy, anh luôn xem âm nhạc của bà và mẹ là nền tảng, chất liệu để sáng tạo khi xây dựng phong cách, con đường riêng.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,8 m, ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng sáng tác, Hà An Huy được đánh giá là nghệ sĩ trẻ có nhiều tiềm năng phát triển. Ngoài chất giọng giàu cảm xúc, anh còn có thể tự sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Trước khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy từng là Quán quân Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Khi ấy, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, anh đã gây chú ý nhờ những sáng tác được nhận xét giàu cảm xúc và có chiều sâu.

Trước khi đến với “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Hà An Huy 2 lần giành Quán quân

Một năm sau, Hà An Huy tiếp tục đăng quang Vietnam Idol 2023, trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng của V-pop. Giám khảo Mỹ Tâm dành lời khen An Huy có giọng hát văn minh, khả năng sáng tác âm nhạc tốt. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đánh giá anh có tố chất, bản lĩnh qua từng thử thách, tin rằng sau cuộc thi Hà An Huy sẽ có chỗ đứng trong làng nhạc.

Chiến thắng giúp anh đắt show biểu diễn, xuất hiện tại nhiều sân khấu và phòng trà. Tuy nhiên, thay vì liên tục ra mắt sản phẩm mới để tận dụng sức nóng, nam ca sĩ lựa chọn chậm lại.

Anh từng chia sẻ bản thân cần thời gian tìm kiếm màu sắc âm nhạc riêng và chưa bao giờ cho rằng mình đã xứng đáng với danh hiệu quán quân.

“ Tôi không muốn làm điều gì quá liều lĩnh hay vội vàng. Tôi cần thời gian để hiểu mình là ai, màu sắc âm nhạc của mình như thế nào ”, Hà An Huy từng bộc bạch trong buổi ra mắt EP năm 2025.

Từng chiến đấu với trầm cảm khi còn nhỏ

Đằng sau hình ảnh vui vẻ trên sân khấu là quãng thời gian Hà An Huy phải vượt qua những áp lực tâm lý.

Nam ca sĩ từng chia sẻ anh bị trầm cảm từ nhỏ và đến khoảng 16 tuổi mới nhận thức rõ vấn đề của mình. Có thời điểm, những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện, khiến anh phải tự tìm cách vượt qua trước khi có cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ ở tuổi 18.

Hà An Huy từng có giai đoạn chiến đấu với trầm cảm.

Gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn là chỗ dựa lớn nhất giúp Hà An Huy vượt qua giai đoạn khó khăn và kiên trì theo đuổi âm nhạc.

Sự xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vì thế được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình của nam ca sĩ sinh năm 2002.