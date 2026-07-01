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Khuê mất phong độ học tập, Tuyết Lan bị bạn trong lớp tẩy chay

Thứ tư, 10:10 01/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Khuê cũng quay trở lại lớp học nhưng không thể giữ phong độ học tập như trước, trong khi đó Tuyết Lan bị các bạn trong lớp tẩy chay.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Phía bên kia thành phố", mẹ của Cương vô cùng tuyệt vọng và tìm đến tâm sự với mẹ của Khuê. Bà cho biết kể từ khi Khuê rơi vào hôn mê, Cương luôn tự dằn vặt, mặc cảm tội lỗi và cho rằng mình không xứng đáng có một cuộc sống bình thường.

Dù mẹ và thầy Sơn đã hết lời khuyên nhủ, Cương vẫn kiên quyết muốn bỏ học. Mẹ Cương nghẹn ngào hi vọng rằng Khuê sẽ là người duy nhất có thể khuyên can con trai mình quay lại trường trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.

Phía bên kia thành phố - Tập 24: Vết thương đầu khiến Khuê không thể học tập bình thường - Ảnh 2.

Cả mẹ Khuê lẫn mẹ của Cương lo lắng khi mọi chuyện xảy ra ảnh hưởng tới hai con. Ảnh VTV

Cuối cùng, Khuê cũng tới gặp Cương để nói chuyện thẳng thắn với cậu bạn thân về việc nghỉ học. Khi Cương lấy lý do muốn đi làm kiếm tiền để đỡ đần mẹ, Khuê đã lập tức mắng bạn mình.

"Mày chẳng hiểu gì về mẹ mày cả! Mày biết điều mà mẹ mày mong muốn nhất lúc này là gì không? Là mày quay lại học để còn thi tốt nghiệp nữa. Đấy chính là báo hiếu cho mẹ mày đấy. Mày đừng để cho mẹ mày phải đi nhờ vả hết người này đến người kia để khuyên nhủ mày nữa", Khuê phân tích.

Phía bên kia thành phố - Tập 24: Vết thương đầu khiến Khuê không thể học tập bình thường - Ảnh 3.

Khuê gặp Cương để khuyên bạn cố gắng đi học để thi tốt nghiệp. Ảnh VTV

Trong khi đó, việc học của Khuê lại không thuận lợi như anh nghĩ. Sau khi trở lại lớp, Khuê gặp khó khăn trong việc giải Toán. Các bạn trong lớp đã bàn tán xôn xao về việc "ngôi sao toán học" Khuê không giải được một bài toán vô cùng cơ bản. Nghe được điều này, Tuyết Lan cũng bất ngờ.

Phía bên kia thành phố - Tập 24: Vết thương đầu khiến Khuê không thể học tập bình thường - Ảnh 6.

Tuyết Lan gặp rắc rối khi bị bạn bè tẩy chay. Ảnh VTV

Tình hình của Tuyết Lan trong lớp cũng không tốt. Cô bị bạn bè tẩy chay. Người duy nhất còn muốn kết bạn với với Lan là Thái, kể cả những người chung nhóm với Thái cũng mỉa mai Tuyết Lan.

Tập 24 "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 1/7 trên VTV1.

Phía bên kia thành phố - Tập 24: Vết thương đầu khiến Khuê không thể học tập bình thường - Ảnh 7.Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc

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