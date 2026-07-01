Khuê mất phong độ học tập, Tuyết Lan bị bạn trong lớp tẩy chay
GĐXH - Khuê cũng quay trở lại lớp học nhưng không thể giữ phong độ học tập như trước, trong khi đó Tuyết Lan bị các bạn trong lớp tẩy chay.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Phía bên kia thành phố", mẹ của Cương vô cùng tuyệt vọng và tìm đến tâm sự với mẹ của Khuê. Bà cho biết kể từ khi Khuê rơi vào hôn mê, Cương luôn tự dằn vặt, mặc cảm tội lỗi và cho rằng mình không xứng đáng có một cuộc sống bình thường.
Dù mẹ và thầy Sơn đã hết lời khuyên nhủ, Cương vẫn kiên quyết muốn bỏ học. Mẹ Cương nghẹn ngào hi vọng rằng Khuê sẽ là người duy nhất có thể khuyên can con trai mình quay lại trường trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.
Cuối cùng, Khuê cũng tới gặp Cương để nói chuyện thẳng thắn với cậu bạn thân về việc nghỉ học. Khi Cương lấy lý do muốn đi làm kiếm tiền để đỡ đần mẹ, Khuê đã lập tức mắng bạn mình.
"Mày chẳng hiểu gì về mẹ mày cả! Mày biết điều mà mẹ mày mong muốn nhất lúc này là gì không? Là mày quay lại học để còn thi tốt nghiệp nữa. Đấy chính là báo hiếu cho mẹ mày đấy. Mày đừng để cho mẹ mày phải đi nhờ vả hết người này đến người kia để khuyên nhủ mày nữa", Khuê phân tích.
Trong khi đó, việc học của Khuê lại không thuận lợi như anh nghĩ. Sau khi trở lại lớp, Khuê gặp khó khăn trong việc giải Toán. Các bạn trong lớp đã bàn tán xôn xao về việc "ngôi sao toán học" Khuê không giải được một bài toán vô cùng cơ bản. Nghe được điều này, Tuyết Lan cũng bất ngờ.
Tình hình của Tuyết Lan trong lớp cũng không tốt. Cô bị bạn bè tẩy chay. Người duy nhất còn muốn kết bạn với với Lan là Thái, kể cả những người chung nhóm với Thái cũng mỉa mai Tuyết Lan.
Tập 24 "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 1/7 trên VTV1.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) nhận thêm cú sốc từ con rểXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Không né tránh chuyện ngoại tình, Dương nói với bố vợ rằng mình chỉ thương chứ không còn yêu vợ.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ông Đăng dù sốc nhưng vì thương con gái út nên ông không muốn buông lời trách móc về chuyện ly hôn của con.
Con gái Duy Mạnh được bố tặng 'món quà' ý nghĩaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian dài ấp ủ, nữ ca sĩ Cầm (Thu Cầm) chính thức trình làng MV "Bắt đền", sản phẩm âm nhạc đặc biệt do chính bố cô - nhạc sĩ Duy Mạnh chắp bút.
Khuê đã dần hồi phục, Cương bị đề nghị cho thôi họcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cương mừng rỡ, chỉ biết đứng từ xa thầm cảm ơn Khuê, nhưng rồi sau đó lại phải đối diện với hình thức kỷ luật bị buộc thôi học.
Sinh (Quang Sự) bị 'em rể hờ' xịt hơi cay, Diệu (Quỳnh Châu) tuyên bố đã ly hônXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sinh tìm tới gặp Hoàng để làm rõ vụ mất trộm 15 chỉ vàng, nhưng bất ngờ bị "em rể hờ" xịt hơi cay.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt NamDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AIXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCMXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một kiệt tác ballet của biên đạo Boris Eifman.
Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam SơnXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Chiến bào" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được lấy cảm hứng từ sự kiện kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn.
Ngọc Sơn, Sỹ Luân đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2026Xem - nghe - đọc - 6 ngày trước
GĐXH - Mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hônXem - nghe - đọc
GĐXH - Ông Đăng dù sốc nhưng vì thương con gái út nên ông không muốn buông lời trách móc về chuyện ly hôn của con.