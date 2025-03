Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan tại phiên toà phúc thẩm giai đoạn 2

17 giờ trước

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an TPHCM về thành tích khám phá nhanh vụ bắt cóc, tống tiền do người Trung Quốc cầm đầu.