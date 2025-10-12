Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"
Khoảnh khắc hiếm có về WISPIT-2b đại diện cho một bước ngoặt trong ngành thiên văn học hành tinh.
Theo Science Alert, lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã thực sự tìm thấy một hành tinh non đang tạo ra những khoảng trống trong đĩa khí bụi bao quanh một ngôi sao mới sinh.
"Hành tinh khó nắm bắt" đó mang tên WISPIT-2b, đã giúp xác nhận những lý thuyết lâu đời về cách các hành tinh sơ sinh hình thành và phát triển.
Hình ảnh về hệ sao WISPIT-2 với sự xuất hiện của hành tinh non WISPIT-2b - Ảnh: ESO/Kính viễn vọng Magellan
Theo báo cáo khoa học vừa được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal Letters, WISPIT-2b đại diện cho một bước ngoặt trong ngành thiên văn học hành tinh.
Trước đây các nhà khoa học từng tìm thấy các đĩa tiền hành tinh - tức đĩa khí bụi bao quanh các ngôi sao trẻ - có kẽ hở.
Các kẽ hở này được tạo thành khi một hành tinh mới dần thành hình, thông qua sự kết tụ khí bụi trong đĩa. Vì vậy, khi thấy kẽ hở, chúng ta biết có một thế giới non trẻ đang ở đó.
Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa bao giờ thực sự quan sát được một hành tinh đang tạo ra kẽ hở. Vì chúng quá mờ nhạt, quá khó nắm bắt.
Nghiên cứu mới cho biết các hành tinh đang trong giai đoạn hình thành đặc biệt giàu khí hydro nóng phát ra một lượng lớn ánh sáng gọi là H-alpha.
Để phát hiện dấu hiệu này trong các khoảng trống của đĩa tiền hành tinh, nhóm tác giả đến từ nhiều quốc gia, đã thiết kế MagAO-X, một chế độ quang học thích ứng cho Kính viễn vọng Magellan (đặt tại Chile).
Nhờ đó, họ đã tìm ra WISPIT-2b, một hành tinh cực non quay quanh ngôi sao WISPIT-2 - còn gọi là TYC-5709-354-1 - được cho là giống Mặt Trời thời trẻ.
Hệ sao này nằm cách chúng ta khoảng 434 năm ánh sáng, sở hữu một khoảng trống lớn mà chính WISPIT-2b là "thủ phạm" tạo nên.
Kết hợp với các quan sát cận hồng ngoại được thực hiện bằng kính viễn vọng Very Large của Đài thiên văn Nam Âu (ESO), các nhà nghiên cứu đã có thể xác định một số đặc tính quan trọng của hệ sao vẫn đang hình thành này.
