Hình ảnh khoảng sân chung trước vụ cháy nhà dân tại Trung Kính: Nguy cơ 'thảm họa' đã được báo trước?

Liên quan đến vụ cháy tại nhà dân trong ngõ 119 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) rạng sáng 24/5, khiến 14 người tử vong. Theo ghi nhận của PV, căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nằm trên khu đất rộng 205 m2 ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, cách mặt phố khoảng 200 m.

Cửa hàng xe máy điện Kim Hùng của con trai gia chủ chiếm gần như toàn bộ diện tích khoảng sân chung.

Trên khu đất, ngoài ngôi nhà 2 tầng, một tum để ở của gia chủ và nhà trọ 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng cho thuê. Thì ở giữa còn một khoảng sân lợp mái tôn rộng 55 m2. Đáng nói khoảng sân chung vốn là lối thoát hiểm duy nhất khi xảy ra hỏa hoạn, lại bị gia chủ biến thành nơi kinh doanh, sửa chữa xe đạp điện.

Từ những hình ảnh trước khi vụ cháy xảy ra cho thấy, cửa hàng "Xe máy điện Kim Hùng" (của con trai gia chủ) có những thời điểm hàng chục xe máy, xe điện, xe đạp kê trật kín lối đi. Trên tường, khung sắt treo đầy các thiết bị điện, linh kiện, phụ tùng...

Các thiết bị điện, phụ tùng, linh kiện, bình ắc quy... được bày khắp nơi.

Cả khoảng sân rộng la liệt các bình ắc quy, hai bên tường là hệ thống tủ sắt, kệ để đồ chứa nhiều vật tư, linh kiện của xe điện.

Qua quan sát, sau vụ hoả hoạn, các vật dụng trên tường và dưới đất đều cháy thành than, các mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Hàng chục chiếc xe máy, xe đạp, xe đạp điện để ở sân bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung.

Sau vụ hỏa hoạn các vật dụng trên tường và dưới đất đều cháy thành than.

Không những vậy, ngọn lửa còn khiến các vật liệu nhựa nóng chảy, bám chặt xuống mặt sân. Hệ thống khung thép, mái tôn che sân cũng bị sức nóng làm cho đổ sập. Theo người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, chính sức nóng của ngọn lửa, cùng với việc lối thoát nạn duy nhất đã bị "bịt kín" là một trong những nguyên nhân khiến việc chữa cháy, cứu người tại chỗ trở nên khó khăn, khiến nhiều người dù đã cố gắng nhưng cũng đành "bất lực".

Hệ thống khung thép, mái tôn che sân cũng bị sức nóng làm cho đổ sập.

Trước đó, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy khẩn trương đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Do ngõ nhỏ chỉ khoảng 2m, nhà cháy cách phố Trung Kính khoảng 200m nên lính cứu hỏa phải kéo đường ống dẫn nước vào dập lửa. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng và phương tiện để tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà.

Lực lượng PCCC và CNCH phải phá cửa tầng 1, đồng thời đập tường tầng 2 để cứu hộ.

Cảnh sát PCCC và CNCH đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị, cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến hồi 01 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Được biết, tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở/tổng số 12 phòng cho thuê (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở). Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã khiến 14 người tử vong, trong đó đa phần là sinh viên thuê trọ.

Video hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 14 người tử vong ở Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội:

Hiện trường vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng tại Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội rạng sáng 24/5