Thực hiện công tác rà soát, tiếp nhận thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông từ người dân trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh một đoạn video gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản Facebook có tên "Linh Nguyễn" kèm clip quay cảnh một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy độ chế với dòng trạng thái châm biếm: “Bao nhiêu lỗi trong đoạn clip này, thắng (phanh) Bluetooth???”. Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, gây bức xúc vì hành vi coi thường Luật Giao thông đường bộ.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ ngày 04/7/2026, tại khu vực Khu đất mới, tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, L V T (SN 1997) điều khiển xe mô tô biển số 98B3-527.xx đã được độ chế, thực hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem.

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân của phương tiện kiêm chủ cơ sở độ chế xe là C.V.L. (SN 1999). L. biết rõ T. không có Giấy phép lái xe nhưng vẫn giao chìa khóa để đối tượng này thực hiện màn "biểu diễn" trên phố. Phòng CSGT đã phối hợp với Công an phường Nếnh và Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sửa chữa xe máy của C.V.L.

Bắc Ninh: Quay clip xe độ để 'quảng cáo' lò độ chế, chủ cơ sở và lái xe lĩnh án phạt gần 40 triệu đồng. Video: Cục CSGT

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Đội CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với L.V.T tổng số tiền 13.000.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có Giấy phép lái xe; điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển số giả). Lực lượng chức năng cũng lập tức ra quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm.

Đối với chủ xe/chủ lò độ C.V.L, cơ quan CSGT áp dụng mức phạt 19.000.000 đồng do phạm các lỗi: Tự ý thay đổi hình dáng, kích thước của xe; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; đưa phương tiện gắn biển số giả tham gia giao thông; đồng thời tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 2 đã ra quyết định xử phạt bổ sung đối với C.V.L số tiền 7.500.000 đồng về hành vi kinh doanh "chui", không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Tổng cộng, hai đối tượng đã phải nộp phạt số tiền lên tới 39.500.000 đồng cho màn dàn dựng clip câu view tai hại của mình. Qua vụ việc này, cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện và giao xe cho người không đủ điều kiện. Mọi hành vi thách thức pháp luật, "khoe mẽ" vi phạm trên mạng xã hội đều sẽ bị lực lượng chức năng sờ gáy và xử lý nghiêm khắc.