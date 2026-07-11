Thời tiết hôm nay (11/7): Nhiều nơi có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm; thời gian mưa chủ yếu vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–3 m, riêng giữa Biển Đông cao 2–4 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 3–5 m. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4 m, biển động.

Ngoài ra, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và nhiều khu vực trên Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lao Động đưa ra lời khuyên dành cho khách du lịch tại Hà Nội: Để hạn chế bất tiện, du khách nên chuẩn bị sẵn ô hoặc áo mưa, đồng thời lựa chọn giày dép có độ bám tốt nhằm bảo đảm an toàn khi di chuyển trên các tuyến phố, khu di tích, công viên sau mưa.

Trong trường hợp xảy ra mưa dông, nên tạm hoãn các hoạt động ngoài trời và nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn; tránh đứng dưới cây xanh, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc theo dõi dự báo thời tiết và chủ động điều chỉnh lịch trình sẽ giúp hành trình khám phá Hà Nội diễn ra thuận lợi, an toàn và trọn vẹn hơn.