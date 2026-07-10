Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tháng 7: Có 3 con giáp liên tiếp gặp hạn, dễ dính thị phi và hao hụt tiền bạc

Thứ sáu, 09:25 10/07/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, tháng 7 là giai đoạn một số con giáp có thể đối mặt với nhiều thử thách trong công việc, tài chính và các mối quan hệ.

Con giáp Hợi: Cẩn trọng tiền bạc, tránh đầu tư vội vàng

Tháng 7: Có 3 con giáp liên tiếp gặp hạn, dễ dính thị phi và hao hụt tiền bạc - Ảnh 1.

Sự thận trọng trong từng quyết định sẽ giúp con giáp Hợi hạn chế được những khoản thất thoát không đáng có. Ảnh minh họa

Trong tháng 7, con giáp tuổi Hợi có dấu hiệu gặp nhiều biến động liên quan đến tài chính. Dù công việc ban đầu diễn ra tương đối thuận lợi, càng về cuối tháng càng dễ phát sinh những tình huống ngoài dự tính khiến kế hoạch bị đảo lộn.

Đây chưa phải thời điểm thích hợp để mở rộng đầu tư hoặc tham gia các dự án có mức độ rủi ro cao. Những lời mời hợp tác hấp dẫn hay cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh đều cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nên hạn chế cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác. 

Khi ký kết hợp đồng, giấy tờ hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng, hãy dành thời gian kiểm tra đầy đủ điều khoản để tránh những rắc rối phát sinh về sau.

Sự thận trọng trong từng quyết định sẽ giúp con giáp này hạn chế được những khoản thất thoát không đáng có.

Con giáp Tuất: Đề phòng thị phi nơi làm việc

Tháng 7: Có 3 con giáp liên tiếp gặp hạn, dễ dính thị phi và hao hụt tiền bạc - Ảnh 2.

Thay vì phản ứng gay gắt trước những lời đàm tiếu, con giáp Tuất nên giữ thái độ bình tĩnh và tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Ảnh minh họa

Đối với con giáp Tuất, tháng 7 mang đến không ít áp lực trong môi trường công sở. Những mâu thuẫn nhỏ có thể bị đẩy lên thành hiểu lầm lớn nếu không được xử lý khéo léo.

Đây là thời điểm con giáp Tuất dễ gặp người không thật lòng, bề ngoài thân thiện nhưng bên trong lại có ý ganh đua hoặc soi mói. 

Một vài lời nói thiếu cân nhắc cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tranh cãi với đồng nghiệp hoặc đối tác.

Thay vì phản ứng gay gắt trước những lời đàm tiếu, con giáp Tuất nên giữ thái độ bình tĩnh và tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. 

Sự chuyên nghiệp, điềm tĩnh và tinh thần cầu thị sẽ là "lá chắn" giúp con giáp này vượt qua những sóng gió trong tháng.

Con giáp Tý: Áp lực tinh thần gia tăng, cần chăm sóc sức khỏe

Tháng 7: Có 3 con giáp liên tiếp gặp hạn, dễ dính thị phi và hao hụt tiền bạc - Ảnh 3.

Dành thời gian nghỉ ngơi, đọc sách, tập thể dục nhẹ, chăm sóc cây xanh hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn sẽ giúp con giáp Tý lấy lại cân bằng. Ảnh minh họa

Tháng 7 được dự báo là khoảng thời gian con giáp tuổi Tý phải đối mặt với khá nhiều áp lực tâm lý. 

Khối lượng công việc cùng những vấn đề trong cuộc sống khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kiên nhẫn và nhạy cảm hơn bình thường.

Nếu không kiểm soát cảm xúc, những bức xúc tích tụ có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình và tình cảm. 

Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện rất nhỏ, trong khi người độc thân cũng khó duy trì tâm trạng tích cực.

Ngoài ra, tuổi Tý cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ. Việc thức khuya, suy nghĩ quá nhiều hoặc làm việc quá sức sẽ khiến cơ thể nhanh chóng mệt mỏi.

Dành thời gian nghỉ ngơi, đọc sách, tập thể dục nhẹ, chăm sóc cây xanh hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn sẽ giúp con giáp Tý lấy lại cân bằng, cải thiện tinh thần và đón nhận nguồn năng lượng tích cực hơn.

Lời khuyên dành cho các con giáp trong tháng 7

Dù vận trình có nhiều biến động, mỗi con giáp đều có thể chủ động giảm thiểu rủi ro bằng cách giữ bình tĩnh, hạn chế quyết định vội vàng và chú trọng xây dựng các mối quan hệ hài hòa.

Tháng 7 không chỉ là giai đoạn thử thách mà còn là cơ hội để mỗi con giáp rèn luyện sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Khi biết thận trọng trong lời nói, hành động và quản lý tài chính hợp lý, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn để chờ đón vận may ở giai đoạn tiếp theo.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 7: Có 3 con giáp liên tiếp gặp hạn, dễ dính thị phi và hao hụt tiền bạc - Ảnh 4.Chỉ cần bạn kể, 5 con giáp này có thể khiến cả thiên hạ biết chuyện

GĐXH - Không phải ai cũng có khả năng giữ kín những điều được người khác tin tưởng chia sẻ. Đặc biệt là 5 con giáp dưới đây.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 con giáp nữ sinh ra đã có khí chất 'nữ vương', ai gặp cũng nể

3 con giáp nữ sinh ra đã có khí chất 'nữ vương', ai gặp cũng nể

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không bao giờ thay lòng đổi dạ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không bao giờ thay lòng đổi dạ

Yêu hết lòng nhưng vẫn tỉnh táo: 3 con giáp không để cảm xúc dẫn lối

Yêu hết lòng nhưng vẫn tỉnh táo: 3 con giáp không để cảm xúc dẫn lối

Từng tiếc khi bán căn nhà rộng khi về già, vợ chồng U70 giờ chỉ ước mình làm điều đó sớm hơn

Từng tiếc khi bán căn nhà rộng khi về già, vợ chồng U70 giờ chỉ ước mình làm điều đó sớm hơn

Mẹ thưởng nóng 38 triệu vì thi đại học điểm cao, 3 ngày sau nam sinh lộ bí mật khiến gia đình sụp đổ

Mẹ thưởng nóng 38 triệu vì thi đại học điểm cao, 3 ngày sau nam sinh lộ bí mật khiến gia đình sụp đổ

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Quay clip xe độ để 'quảng cáo' lò độ chế, chủ cơ sở và lái xe lĩnh án phạt gần 40 triệu đồng

Bắc Ninh: Quay clip xe độ để 'quảng cáo' lò độ chế, chủ cơ sở và lái xe lĩnh án phạt gần 40 triệu đồng

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Từ đoạn video "khoe" chiếc xe máy độ chế trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập tức vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm cả tài xế lẫn chủ cơ sở sửa chữa với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Bảng lương giáo viên các cấp sau khi áp dụng mức lương mới

Bảng lương giáo viên các cấp sau khi áp dụng mức lương mới

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của giáo viên các cấp cũng thay đổi theo.

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Trưởng điểm thi) cùng ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau bê bối gian lận điểm số gây xôn xao dư luận.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/7, một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc NInh) đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong lúc công trình liền kề đang tiến hành phá dỡ để xây mới. Rất may mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Tiếp thu phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã khẩn trương xử lý bãi rác Tu Cổ, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng tập kết, đốt rác tự phát kéo dài trên địa bàn.

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 155 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cực kỳ hiếu thuận, dễ hưởng phúc về sau

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cực kỳ hiếu thuận, dễ hưởng phúc về sau

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được đánh giá cao về lòng hiếu thảo, biết trân trọng gia đình.

Chỉ cần bạn kể, 5 con giáp này có thể khiến cả thiên hạ biết chuyện

Chỉ cần bạn kể, 5 con giáp này có thể khiến cả thiên hạ biết chuyện

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng có khả năng giữ kín những điều được người khác tin tưởng chia sẻ. Đặc biệt là 5 con giáp dưới đây.

Sức sống dòng họ 3 thế kỷ ở làng cổ Bắc Biên: Lời giải cho bài toán bảo tồn di sản trong lòng đô thị

Sức sống dòng họ 3 thế kỷ ở làng cổ Bắc Biên: Lời giải cho bài toán bảo tồn di sản trong lòng đô thị

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa làn sóng đô thị hóa gay gắt, làng Phúc Xá - Bắc Biên (phường Bồ Đề, Hà Nội) là nơi hiếm hoi còn bảo tồn vẹn nguyên một cộng đồng làng xã truyền thống với các dòng họ lâu đời, thiết chế cộng đồng và phong tục cổ. Việc giải mã sợi dây liên kết lịch sử - tâm linh giữa không gian nội đô và vùng bãi bồi ven sông không chỉ làm sâu sắc thêm giá trị bản sắc Thăng Long, mà còn góp phần bảo tồn di sản song hành với kiến tạo sinh kế bền vững.

Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?

Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này

Xem nhiều

Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương

Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương

Đời sống

GĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.

Cuối năm: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ tránh được tiểu nhân hãm hại, lộc dâng như thủy triều

Cuối năm: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ tránh được tiểu nhân hãm hại, lộc dâng như thủy triều

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đời sống
Chủ nhà sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng nếu không làm điều này khi khách đến chơi ở lại

Chủ nhà sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng nếu không làm điều này khi khách đến chơi ở lại

Đời sống
Chỉ cần bạn kể, 5 con giáp này có thể khiến cả thiên hạ biết chuyện

Chỉ cần bạn kể, 5 con giáp này có thể khiến cả thiên hạ biết chuyện

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.