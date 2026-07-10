Tháng 7: Có 3 con giáp liên tiếp gặp hạn, dễ dính thị phi và hao hụt tiền bạc
GĐXH - Theo tử vi, tháng 7 là giai đoạn một số con giáp có thể đối mặt với nhiều thử thách trong công việc, tài chính và các mối quan hệ.
Con giáp Hợi: Cẩn trọng tiền bạc, tránh đầu tư vội vàng
Trong tháng 7, con giáp tuổi Hợi có dấu hiệu gặp nhiều biến động liên quan đến tài chính. Dù công việc ban đầu diễn ra tương đối thuận lợi, càng về cuối tháng càng dễ phát sinh những tình huống ngoài dự tính khiến kế hoạch bị đảo lộn.
Đây chưa phải thời điểm thích hợp để mở rộng đầu tư hoặc tham gia các dự án có mức độ rủi ro cao. Những lời mời hợp tác hấp dẫn hay cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh đều cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nên hạn chế cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác.
Khi ký kết hợp đồng, giấy tờ hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng, hãy dành thời gian kiểm tra đầy đủ điều khoản để tránh những rắc rối phát sinh về sau.
Sự thận trọng trong từng quyết định sẽ giúp con giáp này hạn chế được những khoản thất thoát không đáng có.
Con giáp Tuất: Đề phòng thị phi nơi làm việc
Đối với con giáp Tuất, tháng 7 mang đến không ít áp lực trong môi trường công sở. Những mâu thuẫn nhỏ có thể bị đẩy lên thành hiểu lầm lớn nếu không được xử lý khéo léo.
Đây là thời điểm con giáp Tuất dễ gặp người không thật lòng, bề ngoài thân thiện nhưng bên trong lại có ý ganh đua hoặc soi mói.
Một vài lời nói thiếu cân nhắc cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tranh cãi với đồng nghiệp hoặc đối tác.
Thay vì phản ứng gay gắt trước những lời đàm tiếu, con giáp Tuất nên giữ thái độ bình tĩnh và tập trung hoàn thành tốt công việc của mình.
Sự chuyên nghiệp, điềm tĩnh và tinh thần cầu thị sẽ là "lá chắn" giúp con giáp này vượt qua những sóng gió trong tháng.
Con giáp Tý: Áp lực tinh thần gia tăng, cần chăm sóc sức khỏe
Tháng 7 được dự báo là khoảng thời gian con giáp tuổi Tý phải đối mặt với khá nhiều áp lực tâm lý.
Khối lượng công việc cùng những vấn đề trong cuộc sống khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kiên nhẫn và nhạy cảm hơn bình thường.
Nếu không kiểm soát cảm xúc, những bức xúc tích tụ có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình và tình cảm.
Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện rất nhỏ, trong khi người độc thân cũng khó duy trì tâm trạng tích cực.
Ngoài ra, tuổi Tý cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ. Việc thức khuya, suy nghĩ quá nhiều hoặc làm việc quá sức sẽ khiến cơ thể nhanh chóng mệt mỏi.
Dành thời gian nghỉ ngơi, đọc sách, tập thể dục nhẹ, chăm sóc cây xanh hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn sẽ giúp con giáp Tý lấy lại cân bằng, cải thiện tinh thần và đón nhận nguồn năng lượng tích cực hơn.
Lời khuyên dành cho các con giáp trong tháng 7
Dù vận trình có nhiều biến động, mỗi con giáp đều có thể chủ động giảm thiểu rủi ro bằng cách giữ bình tĩnh, hạn chế quyết định vội vàng và chú trọng xây dựng các mối quan hệ hài hòa.
Tháng 7 không chỉ là giai đoạn thử thách mà còn là cơ hội để mỗi con giáp rèn luyện sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Khi biết thận trọng trong lời nói, hành động và quản lý tài chính hợp lý, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn để chờ đón vận may ở giai đoạn tiếp theo.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
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