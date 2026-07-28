Kim Lý - Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 9 năm bên nhau

Thứ ba, 10:47 28/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH – Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã có 9 năm gắn bó bên nhau trong bình yên. Nhân dịp kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, Kim Lý đã gửi đến Hồ Ngọc Hà những lời yêu thương đầy ý nghĩa.

Kỷ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 1.Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có kỳ nghỉ hè thú vị ở Ý

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Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Kim Lý viết về 9 năm bên Hồ Ngọc Hà với tình cảm đặc biệt. "9 năm bên nhau, biết bao kỷ niệm đẹp và một gia đình tuyệt vời mà chúng ta đã chung tay xây dựng. Yêu em rất nhiều", nam diễn viên bày tỏ.

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 2.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Kim Lý thường xuất hiện bên Hồ Ngọc Hà trong những sự kiện quan trọng cũng như những khoảnh khắc đời thường. Anh luôn dành cho cô ánh nhìn trìu mến, sự quan tâm tinh tế và không ngần ngại bày tỏ niềm tự hào về người bạn đời của mình.

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 3.

Với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà không chỉ là một nghệ sĩ thành công mà còn là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực và luôn hết lòng vì gia đình.

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 4.

Điều khiến nhiều người yêu mến cặp đôi là cách Kim Lý âm thầm chăm sóc tổ ấm. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng Hồ Ngọc Hà nuôi dạy các con và chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống. Những hình ảnh giản dị như đưa đón con, cùng chăm sóc gia đình hay đồng hành trong các chuyến đi đã góp phần khắc họa hình ảnh một người chồng, người cha tận tâm.

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 5.

Bên cạnh vai trò là điểm tựa trong cuộc sống riêng, Kim Lý cũng luôn ủng hộ Hồ Ngọc Hà trên con đường nghệ thuật. Anh thường xuyên có mặt để cổ vũ cô trong các chương trình biểu diễn, đồng thời dành những lời động viên mỗi khi cô thực hiện những dự án mới. 

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 6.

Sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau được xem là nền tảng giúp mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt.

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 7.

Sau nhiều năm gắn bó, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã xây dựng được hình ảnh một gia đình hạnh phúc, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. 

Kỉ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 8.

Tình yêu của Kim Lý không được thể hiện bằng những điều quá phô trương, mà bằng sự hiện diện, trách nhiệm và những hành động thiết thực trong từng khoảnh khắc đời thường. 

Kim Lý là diễn viên, người mẫu và doanh nhân gốc Việt – Thụy Điển, sinh năm 1983 tại Stockholm. Anh nổi tiếng qua các phim như Hương Ga và được biết đến nhiều với vai trò bạn đời của Hồ Ngọc Hà. Hiện anh tập trung vào công việc nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Kỷ niệm 9 năm bên nhau, Kim Lý nhắn Hồ Ngọc Hà: 'Yêu em rất nhiều' - Ảnh 10.Tin sao 26/7: Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sang Ý nghỉ hè, Chi Pu gợi cảm xuống phố

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