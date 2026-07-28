Kim Lý - Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 9 năm bên nhau

Điều khiến nhiều người yêu mến cặp đôi là cách Kim Lý âm thầm chăm sóc tổ ấm. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng Hồ Ngọc Hà nuôi dạy các con và chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống. Những hình ảnh giản dị như đưa đón con, cùng chăm sóc gia đình hay đồng hành trong các chuyến đi đã góp phần khắc họa hình ảnh một người chồng, người cha tận tâm.