Kim Lý - Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 9 năm bên nhau

Quang Sự cùng Quỳnh Châu ngồi giữa trưa nắng ghi hình 3 trang hội thoạiGiải trí -
GĐXH - Lần đầu đóng cặp, Quang Sự và Quỳnh Châu khiến khán giả ấn tượng và tích cực "đẩy thuyền", mong về cái kết đẹp giữa hai nhân vật.
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GĐXH - Lần đầu đóng cặp, Quang Sự và Quỳnh Châu khiến khán giả ấn tượng và tích cực "đẩy thuyền", mong về cái kết đẹp giữa hai nhân vật.
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