Thanh Thủy hóa cô dâu gợi cảm khiến NTK Lê Thanh Hòa trầm trồ

Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy mới đây khiến fan trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh diện váy cưới đến từ NTK Lê Thanh Hòa. Ngôn ngữ tạo hình của bộ sưu tập được dệt nên từ những đường draping mềm mại, những mảng đính kết thủ công phản chiếu ánh sáng, cùng hình ảnh trăng khuyết và hoa quỳnh nở về đêm được chuyển hóa thành những họa tiết nhấn nhá.