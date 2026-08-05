Thanh Thủy hóa cô dâu gợi cảm khiến NTK Lê Thanh Hòa trầm trồ

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thanh Thủy - Hoa hậu Quốc tế 2024, khiến fan trầm trồ khi diện loạt thiết kế váy cưới mới đây.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 1.

Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy mới đây khiến fan trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh diện váy cưới đến từ NTK Lê Thanh Hòa. Ngôn ngữ tạo hình của bộ sưu tập được dệt nên từ những đường draping mềm mại, những mảng đính kết thủ công phản chiếu ánh sáng, cùng hình ảnh trăng khuyết và hoa quỳnh nở về đêm được chuyển hóa thành những họa tiết nhấn nhá.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 2.

Trên nền organza, tulle, chiffon, satin và taffeta, các thiết kế giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào của nàng hậu sinh năm 2000.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 3.

Thanh Thuỷ chia sẻ: "Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp". Và phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận trầm trồ dành cho nàng hậu quê Đà Nẵng. Đáng chú ý, NTK Lê Thanh Hòa bình luận: "Cô dâu xinh cỡ này, chú rễ cỡ nào?"

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 4.

Thiết kế phom corset cúp ngực và siết eo giúp Thanh Thủy làm nổi bật vòng một đầy đặn cùng bờ vai quyến rũ.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 5.

Từ thiết kế ball gown bồng bềnh đến phom chữ A thanh lịch, mỗi tác phẩm đều tôn vinh vẻ đẹp cô dâu trong từng chuyển động và thêm nổi bật khi ánh sáng lướt qua.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 6.

Không chỉ chú trọng trang phục, nhà tạo mốt còn giới thiệu những mẫu veil, hoa cài tóc, áo choàng... phá cách, góp phần mang đến vẻ mới lạ, cuốn hút cho tân nương.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 7.

Mẫu váy cưới ôm body và phần voan chùm khiến "cô dâu" Thanh Thủy trở nên kín đáo mà vẫn quyến rũ.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 8.

Thanh Thủy được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Quốc tế. Dù bận rộn với lịch trình hoạt động, người đẹp vẫn dành thời gian chăm chút về ngoại hình. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m75 cùng vóc dáng chuẩn, cô tự tin "cân" nhiều phong cách khác nhau.

Thanh Thủy lộng lẫy trong váy cưới Lê Thanh hòa , quyến rũ và đầy sức hút - Ảnh 9.

Thành công trong sự nghiệp nhưng đến nay Thanh Thủy vẫn "lẻ bóng". Thời gian trước, cô từng có tin đồn tình cảm với ca sĩ Trịnh Thăng Bình nhưng đến nay cả hai chưa từng thừa nhận.

 

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