Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Thứ sáu, 16:23 22/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.

Ngày 22/8, Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức World Vision International (WVI) tổ chức trao gói hỗ trợ sinh kế cho các trường hợp hưởng lợi từ dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" trên địa bàn.

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị và dự án bàn giao xe máy cho người hưởng lợi từ dự án.

Được biết, hợp phần "Hỗ trợ các gói tái hòa nhập cho người bị mua bán và người di cư trong tình trạng dễ bị tổn thương" của Dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" tại địa bàn Quảng Bình (nay là Quảng Trị) có nguồn vốn 122.307 USD (tương đương hơn 2,8 tỷ đồng) do Tổ chức WVI tài trợ. Nguồn vốn này sẽ sử dụng để hỗ trợ 140 người lao động trong giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, trong đợt này, có 21 người tại phường Đồng Hới, Đồng Thuận và các xã Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch được hỗ trợ gói sinh kế. Đoàn bàn giao 18 con bò cho 9 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh làm đẹp spa, cắt tóc, gội đầu cho 5 người; trao tặng xe máy cho 6 người; hỗ trợ 7 người xây dựng mô hình kinh doanh điện máy, dịch vụ ăn uống và hỗ trợ 1 mô hình nuôi gà chọi, 1 mô hình nuôi thỏ.

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại- Ảnh 2.
Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại- Ảnh 3.

Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi phù hợp với từng trường hợp.

Được biết, mỗi mô hình được hỗ trợ từ 35 - 45 triệu đồng. Mức hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào quy mô hoạt động và nhu cầu của người lao động nhằm phát huy lợi thế của bản thân và tận dụng nguồn lực tại địa phương. Từ đó, những người này có công việc ổn định, từ bỏ di cư trái phép.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán ngườiBắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Lý Văn Sang - đối tượng truy nã nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập, vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bãi khai thác vàng tại xã miền núi ở Đà Nẵng.

Hùng Trần
