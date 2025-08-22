Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại
GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.
Ngày 22/8, Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức World Vision International (WVI) tổ chức trao gói hỗ trợ sinh kế cho các trường hợp hưởng lợi từ dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" trên địa bàn.
Được biết, hợp phần "Hỗ trợ các gói tái hòa nhập cho người bị mua bán và người di cư trong tình trạng dễ bị tổn thương" của Dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" tại địa bàn Quảng Bình (nay là Quảng Trị) có nguồn vốn 122.307 USD (tương đương hơn 2,8 tỷ đồng) do Tổ chức WVI tài trợ. Nguồn vốn này sẽ sử dụng để hỗ trợ 140 người lao động trong giai đoạn 2023 - 2025.
Theo đó, trong đợt này, có 21 người tại phường Đồng Hới, Đồng Thuận và các xã Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch được hỗ trợ gói sinh kế. Đoàn bàn giao 18 con bò cho 9 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh làm đẹp spa, cắt tóc, gội đầu cho 5 người; trao tặng xe máy cho 6 người; hỗ trợ 7 người xây dựng mô hình kinh doanh điện máy, dịch vụ ăn uống và hỗ trợ 1 mô hình nuôi gà chọi, 1 mô hình nuôi thỏ.
Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi phù hợp với từng trường hợp.
Được biết, mỗi mô hình được hỗ trợ từ 35 - 45 triệu đồng. Mức hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào quy mô hoạt động và nhu cầu của người lao động nhằm phát huy lợi thế của bản thân và tận dụng nguồn lực tại địa phương. Từ đó, những người này có công việc ổn định, từ bỏ di cư trái phép.
Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.
Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biếtĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãnĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.
Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷXã hội - 19 giờ trước
Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.
Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tôĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.
2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khácĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.
Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.
Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước, quy định diện tích theo từng loại nhà cụ thể. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biểnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.
Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượngĐời sống
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.