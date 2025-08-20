Mới nhất
Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thứ tư, 15:04 20/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo và khát vọng vươn lên là tâm điểm tại tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” ngày 20/8 ở Hà Nội. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối, mở ra hướng đi mới cho cộng đồng thanh niên khuyết tật.

Tọa đàm "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức.

Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ tài chính mà còn tạo ra diễn đàn cởi mở, nơi thanh niên khuyết tật được kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhằm nuôi dưỡng ý tưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tọa đàm cũng góp phần lan tỏa tinh thần nghị lực, khẳng định quan điểm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Tọa đàm có sự tham gia của các thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, nhấn mạnh rằng hành trình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vốn nhiều khó khăn, Với thanh niên khuyết tật thách thức còn lớn hơn khi phải đối mặt với hạn chế trong tiếp cận vốn, công nghệ, kiến thức cũng như định kiến xã hội. Tuy vậy, nhiều bạn trẻ đã chứng minh được năng lực, sự kiên cường và khát vọng vươn lên, góp phần tạo giá trị cho cộng đồng.

Ở góc độ hỗ trợ đào tạo, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, cho biết khoa học công nghệ là yếu tố then chốt để thanh niên khuyết tật phát triển bền vững. Việc nâng cao năng lực số phải được đặt lên hàng đầu. Trung tâm đã phối hợp triển khai nhiều khóa học miễn phí về AI, kinh tế số, thương mại điện tử cho thanh niên, trong đó có các chương trình đặc thù phù hợp với khả năng và nhu cầu của thanh niên khuyết tật. Chỉ trong ba tháng, đã có hơn 10.000 học viên được đào tạo. Bên cạnh đó, nhiều mô hình như xây dựng kênh kinh doanh trực tuyến, kết nối ngân hàng, phát triển affiliate marketing cũng đang được triển khai để tạo cơ hội thu nhập mới.

Chia sẻ tại tọa đàm, chị Nguyễn Thị Thùy Chi – một thanh niên khuyết tật đang điều hành doanh nghiệp xã hội, cho rằng yếu tố quan trọng nhất đối với người khuyết tật là sự tự tin, kiên trì và kỷ luật. Bên cạnh sự hỗ trợ của xã hội, bản thân người khuyết tật cũng cần chủ động học tập, rèn luyện, ứng dụng công nghệ để khẳng định giá trị và tạo việc làm. Chị bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ chế thuận lợi giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận vốn, chính sách và tham gia thị trường một cách công bằng.

Về chính sách, bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người khuyết tật (Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTB&XH) cho biết, hiện người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh được vay 2 tỷ đồng theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Dự thảo sửa đổi đang được trình để nâng mức vay gấp đôi cho cá nhân và gấp năm lần cho cơ sở. Ngoài ra, người khuyết tật đi làm vẫn giữ nguyên trợ cấp xã hội, không bị cắt. Nhà nước cũng đã bao phủ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, và đang nghiên cứu mở rộng cho nhóm nhẹ để giảm chi phí cho doanh nghiệp tuyển dụng…

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm

Kết luận tọa đàm, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến để kiến nghị chính sách phù hợp hơn, tạo điều kiện cho thanh niên khuyết tật phát triển. Anh nhấn mạnh, từ năm 2020 đến nay, Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với TCP Việt Nam tuyên dương nhiều tấm gương nghị lực khuyết tật, qua đó khích lệ tinh thần lập thân, lập nghiệp trong cộng đồng.

Năm 2025, chương trình ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ không chỉ tôn vinh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu mà còn mở rộng sang hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi toạ đàm, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các bạn thanh niên khuyết tật, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng nhằm động viên thiết thực để thanh niên khuyết tật tiếp tục phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội.

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Ảnh 3.

Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên khuyết tật, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng

Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 sẽ tuyên dương 30 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểuTỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 sẽ tuyên dương 30 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

GĐXH – Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025 được triển khai từ tháng 5 đến tháng 12/2025 sẽ tuyên dương 30 đại biểu là thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Chương trình năm nay cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật.

Phương Thuận
