Hoa hậu Bảo Ngọc có tin vui ở tuổi 25
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo tin vui, hành trình mới đúng sinh nhật: "25 tuổi bắt đầu bằng một dấu mốc thật đẹp".
Theo Bảo Ngọc, sau nhiều tháng chuẩn bị và chờ đợi, cô đã chính thức nhận được thư mời theo học chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy (thạc sĩ Quản lý công về Khoa học Môi trường và Chính sách - PV) tại trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng, trực thuộc Đại học Columbia - đại học tốp đầu tại Mỹ. Trường được thành lập năm 1946, Columbia - SIPA thường xuyên nằm trong nhóm các trường hàng đầu thế giới về chính sách công, quản trị công và quan hệ quốc tế.
Theo thư báo trúng tuyển chính thức từ Columbia - SIPA do Bảo Ngọc đăng tải, cô sẽ bắt đầu học thạc sĩ từ kỳ học mùa hè năm sau (5/2027) và duy trì học tập toàn thời gian trong suốt khóa học. Nhà trường cũng cho biết năm nay, số lượng hồ sơ ứng tuyển có chất lượng đặc biệt xuất sắc, vì vậy, việc được nhận vào trường là một thành tích đáng tự hào.
Không chỉ trúng tuyển, theo thư báo, Bảo Ngọc còn được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow, một chương trình học bổng dành cho những ứng viên có thành tích nổi bật. Khoản hỗ trợ tài chính sẽ được khấu trừ trực tiếp vào học phí và giải ngân theo ba đợt trong suốt năm học. Điều kiện là nàng hậu phải duy trì kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu theo quy định của nhà trường.
"Có lẽ điều khiến tôi vui nhất không nằm ở một lá thư hay một cột mốc mới, mà là cảm giác những điều mình đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần có lời hồi đáp", nàng hậu xúc động chia sẻ.
Cô cho biết, việc theo học lĩnh vực Chính sách công về Môi trường cũng là một bước đi nối dài những dự án mà cô đã và đang theo đuổi, đặc biệt là các sáng kiến dành cho thanh niên và phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bảo Ngọc hy vọng những kiến thức, trải nghiệm và góc nhìn toàn cầu từ chương trình sẽ giúp mình đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trong tương lai.
"Nhìn lại tuổi 24, tôi biết ơn những cơ hội được học hỏi, được làm việc, được gặp gỡ những con người tuyệt vời và được theo đuổi những giá trị mà mình tin tưởng. Mỗi trải nghiệm đều góp một phần nhỏ để đưa tôi đến ngày hôm nay.
Bước sang tuổi mới với thật nhiều sự biết ơn, và cũng thật nhiều háo hức cho hành trình phía trước. Cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng tôi. Chào tuổi 25!", Bảo Ngọc chia sẻ.
Hoa hậu Bảo Ngọc trân trọng từng cơ hội đến với mình.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001) - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022).
Cô được biết đến là nàng hậu tri thức, tài năng và bản lĩnh khi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và nghiên cứu. Bảo Ngọc từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...
Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.
Cô cũng là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).
Tháng 11/2025, Bảo Ngọc đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học West of England (Anh).
Đại học Quốc tế cho biết cô tốt nghiệp loại giỏi. Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Bảo Ngọc được đánh giá cao khi cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế.
Bất ngờ với giải thưởng tiền tỷ tại gameshow 'AI Thực chiến 2026'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/6 tại Hà Nội, cuộc thi "AI Thực chiến 2026" chính thức được phát động, đánh dấu sự trở lại của sân chơi trí tuệ nhân tạo dành cho cộng đồng công nghệ Việt Nam. Năm nay, chương trình mở rộng quy mô tổ chức với hình thức gameshow truyền hình phát sóng trên sóng quốc gia.
Người đẹp quê Thanh Hóa thi Miss Grand Vietnam 2026: Là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng, từng lọt top Hoa hậu Du lịchGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Dương Quỳnh - thí sinh Miss Grand Vietnam 2026, là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng. Cô từng lọt Top 38 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 và khát khao tỏa sáng tại sân chơi nhan sắc.
Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hòThế giới showbiz - 6 giờ trước
GĐXH - Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt gây chú ý khi khoe ảnh hẹn hò. Ý Nhi đồng thời lên tiếng về tin đồn được cầu hôn.
Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đối đầu với ông trùm Facebook trong 'The Social Reckoning'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Hơn 15 năm sau "The Social Network", biên kịch từng đoạt giải Oscar Aaron Sorkin chính thức đưa khán giả trở lại thế giới Facebook bằng "The Social Reckoning", do Sony phát hành.
Nhân dịp sinh nhật, NSND Thanh Lam nhắn gửi chồng: 'Cảm ơn anh vì món quà vô giá'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Nhân ngày sinh nhật, NSND Thanh Lam đã hạnh phúc bày tỏ những lời yêu thương và ý nghĩa dành cho người đặc biệt nhất của mình là chồng.
Ngưỡng mộ tình cảm 20 năm của vợ chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh, khi kho báu lớn nhất là gia đìnhGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tập 11 "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" bùng nổ với "bí kíp 21 năm" giúp gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh chiến thắng, bố Tuấn Hưng lần đầu dạy con học trên… sóng truyền hình.
Hé lộ ông trùm ma túy Lão Công và các thuộc hạ thân tínXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Lão Công là ông trùm của một băng nhóm chuyên buôn bán chất kích thích từ heroin đến ma túy tổng hợp.
Đời thực viên mãn của một Á hậu làm BTV truyền hình VTVGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Á hậu Thụy Vân không chỉ là một người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn là một nhà báo, một BTV truyền hình của VTV.
Ca sĩ Hòa Minzy trúng cửGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy trúng cử và trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bất ngờ với giọng hát, sắc vóc sexy của Lexxy - con gái Tú DưaXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Lexxy - con gái Tú Dưa gây bất ngờ với hình ảnh tự tin và trưởng thành trong EP đầu tay được đầu tư công phu và chuyên nghiệp đúng chất con nhà nòi.
Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậuGiải trí
GĐXH - Hai chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em nêu quyết tâm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, trong khi đó diễn viên Phương Oanh rạng rỡ bên hai con Jimmy và Jenny.