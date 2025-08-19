3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt' GĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Ngoài những phát biểu từ phía đại diện các cơ quan chức năng và nền tảng, các KOL, TikToker triệu follower trên mạng xã hội (MXH) cũng trực tiếp trao đổi với truyền thông. Các nội dung được chú ý xoay quanh quá trình hoạt động trên MXH như trải nghiệm sáng tạo nội dung và các bài học, định danh ngành nghề, ảnh hưởng của người nổi tiếng khi đăng tải thông tin và quảng cáo... và mong đợi ở hội nghị cũng như các sáng kiến được công bố.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc để lại dấu ấn với bài phát biểu, đặt ra câu hỏi: "Thật hay ảo? Sống để theo đuổi những giá trị hay những con số?" nhằm gợi mở cách nhìn mới về sức ảnh hưởng trong thời đại số hóa.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc cho rằng, mạng xã hội ngày nay không còn chỉ là "không gian ảo" mà tác động trực tiếp đến đời sống thật của mỗi cá nhân. Vì thế, điều quan trọng nhất là mỗi người phải tìm được sự cân bằng để lời nói và hành động luôn phản ánh một con người nhất quán và có giá trị.

Trong bài phát biểu, Bảo Ngọc chia sẻ ba nguyên tắc mà cô theo đuổi: Định hình giá trị cốt lõi để không bị cuốn theo những trào lưu nhất thời, sống có trách nhiệm và lan tỏa giá trị vì ảnh hưởng không phải là đặc quyền mà là trách nhiệm, xây dựng uy tín, giá trị bền vững dựa trên sự chân thật và những đóng góp tích cực. Với cô, uy tín và giá trị lâu dài mới là thước đo thực sự của sức ảnh hưởng, chứ không phải những con số ảo dễ dàng thay đổi trên mạng xã hội.

Thực tế, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng sở hữu trang cá nhân với gần 700 nghìn người theo dõi và có hàng chục nghìn lượt like, share dưới mỗi bài đăng trên trang cá nhân. Khi được hỏi về những con số này nói lên điều gì, Bảo Ngọc cho rằng: "Với tôi, 676 nghìn người theo dõi không chỉ là một con số, đó là 676 nghìn con người thật, với câu chuyện, cảm xúc khác nhau. Mỗi lượt like, share hay bình luận đều là một sự kết nối, một lời nhắn gửi rằng họ đang lắng nghe và quan tâm.

Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý với thông điệp “Thật hay ảo?” tại KOL Summit 2025.

Điều này khiến tôi luôn ý thức rõ ràng rằng mình không được phép hời hợt trong bất cứ điều gì mình chia sẻ. Những con số ấy là minh chứng cho sự tin tưởng của mọi người, và tôi muốn dùng sự tin tưởng đó để lan tỏa những thông điệp tích cực, khơi gợi cảm hứng sống đẹp, chứ không phải để chạy theo xu hướng hay sự nổi tiếng nhất thời".

Chính vì thế, theo Bảo Ngọc, việc đặt ra tiêu chí đánh giá các KOL, KOC, tạo hành lang pháp lý cho họ hoạt động và thành lập Liên minh Niềm tin số - nơi tập hợp lực lượng KOL toàn quốc trở thành lực lượng có tầm ảnh hưởng tích cực từ không gian mạng đến đời sống xã hội là một bước đi rất cần thiết và ý nghĩa.

"Sự ra đời của Liên minh Niềm tin số sẽ giống như việc chúng ta xây dựng một "ngôi nhà chung", nơi tập hợp những người có ảnh hưởng với cùng một mục tiêu: lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết nối cộng đồng, và tạo ra tác động tích cực không chỉ trên mạng mà còn trong đời sống thực.

Tôi tin rằng, khi những người có tiếng nói trong xã hội cùng nhau đồng hành, chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh tập thể đủ lớn để góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng theo hướng tích cực hơn", Bảo Ngọc nói.

Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy và Bảo Ngọc tại KOL Summit 2025.

Là một trong những Hoa hậu có sức ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội, Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ mong muốn góp tiếng nói: "Mỗi tiếng nói, mỗi câu chuyện đều có sức mạnh dẫn dắt. Hội nghị KOL là nơi những người truyền cảm hứng cùng chung nhịp đập, vươn mình vì tương lai rực rỡ của dân tộc”.

Với cô, sự kiện không chỉ là diễn đàn, mà còn là minh chứng cho việc người trẻ có thể cùng nhau xây dựng một hệ giá trị mới, trong đó tiếng nói và hành động đều có sức mạnh dẫn dắt.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng đã bày tỏ kỳ vọng rằng KOL Summit sẽ trở thành nơi lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời góp phần đẩy lùi tin giả và hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

“Sức ảnh hưởng của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, mà còn có thể góp phần vào hành trình phát triển của xã hội bằng cách nhìn đúng và hành động tích cực. Với Thủy, đây là cơ hội để bản thân cũng như cộng đồng KOL thể hiện vai trò của mình trong việc thúc đẩy niềm tin, tính minh bạch và giá trị bền vững trong xã hội”, Thanh Thủy nói thêm.

Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL Summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) tổ chức. Hội nghị được xem là diễn đàn đầu tiên ở Việt Nam tạo cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng người ảnh hưởng và các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cùng nền tảng số. Trong bối cảnh mạng xã hội và công nghệ tác động mạnh mẽ đời sống, KOL không chỉ dừng lại ở vai trò truyền cảm hứng hay quảng bá, mà còn phải gánh vác trách nhiệm, lan tỏa những thông tin tích cực, nhân văn và đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt của hội nghị: biến sức ảnh hưởng thành sức mạnh cộng đồng, kiến tạo giá trị thật trong đời sống ảo.



