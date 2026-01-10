Mới nhất
Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo khẩn trên trang cá nhân

Thứ bảy, 15:10 10/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết cảnh báo về việc hình ảnh và tên tuổi của cô bị mạo danh trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết gần đây liên tục nhận được phản ánh từ khán giả về nhiều tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh và thông tin sai lệch của cô. Những trang mạng này thường xuyên đăng tải thông tin không xác thực, kêu gọi tương tác hoặc lợi dụng uy tín của nàng hậu cho các mục đích không minh bạch. Cô đang nỗ lực bảo vệ hình ảnh của mình và mong muốn khán giả cảnh giác với các tài khoản giả mạo. 

Để giúp người hâm mộ nhận diện chính xác, Bảo Ngọc đã chủ động công bố danh sách các tài khoản mạng xã hội chính chủ của mình. Cô khẳng định chỉ những nội dung được đăng tải từ các kênh chính thức mới đại diện cho tiếng nói và hình ảnh của Hoa hậu Bảo Ngọc.

Không chỉ dừng lại ở việc đính chính, Bảo Ngọc còn gửi lời nhắn nhủ đến cộng đồng mạng, mong khán giả trở thành những người dùng tỉnh táo, có chọn lọc thông tin và không tiếp tay cho các hành vi lan truyền nội dung không xác thực. Theo cô, chỉ khi mỗi người nâng cao ý thức, môi trường mạng mới có thể trở nên an toàn, tích cực và đáng tin cậy hơn.

Hoa hậu Bảo Ngọc cảnh báo về việc bị mạo danh trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Những kênh giả mạo, sử dụng hình ảnh Bảo Ngọc để trục lợi được nàng Hậu chia sẻ mới đây.

Hoa hậu Bảo Ngọc cảnh báo về việc bị mạo danh trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Bảo Ngọc được vinh danh là Công dân Trẻ Xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh của năm 2025.

Thực tế, thời gian qua, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tại Việt Nam như: Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà,... cũng rơi vào tình trạng bị mạo danh trên mạng xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng hình ảnh, danh tiếng của nghệ sĩ để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, kêu gọi đầu tư, bán hàng online hoặc dẫn dắt người dùng vào các đường link trục lợi. Không ít trường hợp, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc ảnh hưởng hình ảnh nghệ sĩ, mà còn khiến người hâm mộ "tiền mất tật mang".

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc giả mạo danh tính người nổi tiếng ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Bởi vậy, ngoài nỗ lực lên tiếng từ nghệ sĩ, sự tỉnh táo của người dùng mạng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo dõi nguồn tin chính thống, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay tương tác là cách thiết thực nhất để không trở thành nạn nhân, cũng như không vô tình tiếp tay cho những hành vi sai trái.

