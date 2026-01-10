Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo khẩn trên trang cá nhân
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết cảnh báo về việc hình ảnh và tên tuổi của cô bị mạo danh trên các nền tảng mạng xã hội.
Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết gần đây liên tục nhận được phản ánh từ khán giả về nhiều tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh và thông tin sai lệch của cô. Những trang mạng này thường xuyên đăng tải thông tin không xác thực, kêu gọi tương tác hoặc lợi dụng uy tín của nàng hậu cho các mục đích không minh bạch. Cô đang nỗ lực bảo vệ hình ảnh của mình và mong muốn khán giả cảnh giác với các tài khoản giả mạo.
Để giúp người hâm mộ nhận diện chính xác, Bảo Ngọc đã chủ động công bố danh sách các tài khoản mạng xã hội chính chủ của mình. Cô khẳng định chỉ những nội dung được đăng tải từ các kênh chính thức mới đại diện cho tiếng nói và hình ảnh của Hoa hậu Bảo Ngọc.
Không chỉ dừng lại ở việc đính chính, Bảo Ngọc còn gửi lời nhắn nhủ đến cộng đồng mạng, mong khán giả trở thành những người dùng tỉnh táo, có chọn lọc thông tin và không tiếp tay cho các hành vi lan truyền nội dung không xác thực. Theo cô, chỉ khi mỗi người nâng cao ý thức, môi trường mạng mới có thể trở nên an toàn, tích cực và đáng tin cậy hơn.
Thực tế, thời gian qua, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tại Việt Nam như: Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà,... cũng rơi vào tình trạng bị mạo danh trên mạng xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng hình ảnh, danh tiếng của nghệ sĩ để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, kêu gọi đầu tư, bán hàng online hoặc dẫn dắt người dùng vào các đường link trục lợi. Không ít trường hợp, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc ảnh hưởng hình ảnh nghệ sĩ, mà còn khiến người hâm mộ "tiền mất tật mang".
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc giả mạo danh tính người nổi tiếng ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Bởi vậy, ngoài nỗ lực lên tiếng từ nghệ sĩ, sự tỉnh táo của người dùng mạng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo dõi nguồn tin chính thống, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay tương tác là cách thiết thực nhất để không trở thành nạn nhân, cũng như không vô tình tiếp tay cho những hành vi sai trái.
Nam NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Đại tá vào vai Chủ tịch tỉnh trong 'Lằn ranh' là ai?Giải trí - 21 phút trước
GĐXH - NSƯT Phạm Cường mới đây đã vào vai ông Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trên phim, nam nghệ sĩ quê Hải Phòng rất quyền lực, còn ngoài đời anh, có cuộc sống ra sao?
Con gái Khắc Việt òa khóc nức nở khiến Huỳnh Lập, Ngô Lan Hương 'đứng hình'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Con gái Khắc Việt đã có hành động khiến cho Huỳnh Lập và Ngô Lan Hương cảm thấy bối rối không biết ứng xử ra sao.
Chương trình thay thế 'Táo Quân' trong đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" sẽ không có trong Giao thừa năm nay, thay vào đó là "Quảng trường mùa xuân".
Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúaGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Á hậu Phương Nhi mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao thông tin sắp tổ chức hôn lễ. Thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng cũng vẫn khiến khán giả hoài niệm những bức ảnh viral khi Phương Nhi diện áo cưới.
Nghệ sĩ chia tay Táo QuânGiải trí - 9 giờ trước
Dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình không tránh khỏi sự hụt hẫng khi "Táo Quân" dừng phát sóng. Tuy nhiên, họ mong khán giả đón nhận những chương trình thay thế bằng cái nhìn tích cực, cởi mở.
Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thânCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.
Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bốGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây khoe con gái Lisa đáng yêu bên bố Kim Lý. Điều đáng chú ý là đôi chân dài của cô bé.
Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Kubi - con trai Phan Hiển - Khánh Thi mới 10 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội khiến bố "giật mình".
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai tráiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.
Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp việc con gái bị sốc về chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, Nghiêm vẫn không từ bỏ ý định chơi xấu Ngân nhằm có lợi trong phân chia tài sản.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.