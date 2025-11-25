Hoa hậu Bảo Ngọc được Miss World chú ý
GĐXH - Trước thềm Miss World lần thứ 73, dự án về biến đổi khí hậu của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được tổ chức Miss World quan tâm và giới thiệu tới khán giả quốc tế.
Mới đây, trên fanpage và website chính thức của Miss World đăng tải bài viết về đại diện Việt Nam - Hoa hậu Bảo Ngọc với tiêu đề “Reigning Miss World Vietnam Lê Nguyen Bao Ngoc Champions Youth Climate Action at Vietnam Green Day 2025”. (Tạm dịch: Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiên phong hành động vì khí hậu tại Vietnam Green Day 2025).
Trong đó, Miss World giới thiệu Vietnam Green Day 2025, là một trong những sự kiện về môi trường lớn nhất cả nước thu hút hơn 20.000 người tham dự.
“Sẵn sàng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73 vào năm 2026, Bảo Ngọc đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm khí hậu, trao quyền cho giới trẻ và lối sống bền vững, đồng thời kêu gọi thế hệ tiếp theo đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc bảo vệ hành tinh”, bài đăng của Miss World viết.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng với tổ chức Miss World bằng dự án về biến đổi khí hậu.
Được biết, Vietnam Green Day 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi dự án GenZero do chính Bảo Ngọc sáng lập. Tại đây, cô đã mang đến một bài phát biểu đầy cảm xúc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho thế hệ trẻ và nuôi dưỡng lối sống bền vững. “Yêu thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm, mà là bản chất của sự sống. Sự tồn tại của hành tinh chính là sự tồn tại của chính chúng ta”, Bảo Ngọc bày tỏ.
Đây cũng là một trong số ít bài viết về thí sinh khu vực châu Á của mùa giải thứ 73 cho đến hiện tại được xuất hiện trên nền tảng chính thức của Miss World, cho thấy ban tổ chức đang chú ý đến đại diện Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn của cô.
“Với tầm nhìn rõ ràng về một tương lai xanh hơn, Miss World Vietnam cho thấy Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty With a Purpose) bắt đầu bằng hành động, và hành động đó phải bắt đầu ngay từ bây giờ”, tổ chức Miss World dành lời khích lệ.
Ngoài ra, tổ chức Miss World còn dành đoạn giới thiệu về Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vai trò nhà sáng lập của Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 13 - Hành động vì khí hậu.
Trong khuôn khổ dự án, cô cùng Gen Zero đã hợp tác với Conservation Vietnam tổ chức hội thảo "Youth for Climate Action and Biodiversity Conservation", thu hút hàng nghìn người trẻ tham gia. Ngoài ra, Gen Zero còn mang đến gian hàng tương tác xanh, nơi các bạn trẻ được tìm hiểu về tiêu dùng bền vững, khả năng thích ứng khí hậu và khám phá các sáng kiến sáng tạo vì một tương lai xanh.
Những hoạt động thiết thực này đã khiến tổ chức Miss World ấn tượng. Không những thế, một số chuyên trang sắc đẹp đánh giá Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những đại diện tiềm năng của khu vực châu Á.
Nổi bật trong hành trình hiện thực hoá dự án “Beauty with a Purpose”, Bảo Ngọc và Gen Zero còn là đơn vị tổ chức và cô là diễn giả chính của Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững - Vietnam Youth Sustainability Summit 2025 với chủ đề “Tương lai khí hậu bắt đầu từ bạn”.
Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững là một phần trong sáng kiến trọng điểm có tên “Lộ trình Trao quyền Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu (VYCEP)”, chính là dự án mà Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ mang đến Miss World lần thứ 73 trong phần thi Beauty With A Purpose.
Chia sẻ về hành trình của mình, Bảo Ngọc bộc bạch: “Trao quyền cho thanh niên Việt Nam dẫn dắt phong trào khí hậu toàn cầu chính là nhịp đập trong trái tim tôi. Tôi muốn mang đến Miss World hình ảnh của một Việt Nam không chỉ đẹp, mà còn nhân ái, bền vững và có trách nhiệm với thế giới”.
Không chỉ nổi bật với dự án cộng đồng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn được ghi nhận với hàng loạt thành tích trong nước. Cô là chủ nhân Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024, cùng nhiều bằng khen cấp thành phố vì những đóng góp tích cực trong công tác hội và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh tâm huyết dành cho các dự án, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn đang duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.
