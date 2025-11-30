Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Nàng hậu từng chia sẻ với Gia đình và Xã hội về đấng sinh thành: "Từ nhỏ ba mẹ luôn dạy tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào người khác. Thêm vào đó, công việc của ba mẹ là bác sĩ nên việc tôi tự lập từ sớm, tự làm nhiều việc, thậm chí còn chăm sóc em nhỏ và nấu ăn. Đến khi rời nhà đi học đại học, tôi cũng chỉ một mình lên Sài Gòn, dần dần học cách thích nghi với môi trường mới, xây dựng thêm sự tự lập cho mình".