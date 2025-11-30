Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Chủ nhật, 19:00 30/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý với hình ảnh xinh đẹp trong ngày tốt nghiệp. Cô chia sẻ về hành trình học tập và cảm ơn mẹ.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 1.Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

GĐXH - Bảo Ngọc thu hút sự chú ý với bộ ảnh khoe lưng ong mềm mại. Vẻ đẹp 1m86 của cô khiến fan trầm trồ với sự sang trọng và gợi cảm.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 2.

Mới đây, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ thông tin cô vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh).

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 3.

Sinh năm 2001, Bảo Ngọc từng đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập khi đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết quốc tế.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 4.

Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá cao trong bối cảnh cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, từng nhận học bổng SEED của Chính phủ Canada, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore và học bổng từ Đại học New South Wales (Úc).

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 5.

"Một hành trình khép lại để mở ra những chặng đường mới... Với Ngọc, tấm bằng là một dấu mốc để tiếp thêm động lực. Bởi, Ngọc tin rằng tri thức là ánh sáng soi đường cho mỗi người, là sức mạnh giúp ta không chỉ hoàn thiện bản thân, mà còn tạo ra giá trị cho xã hội và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng", Bảo Ngọc chia sẻ.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 6.

Trong suốt quá trình học, Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo, chương trình truyền cảm hứng dành cho học sinh – sinh viên.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 7.

Bảo Ngọc từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 8.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2001 cũng chia sẻ hình ảnh mẹ kèm lời cảm ơn sâu sắc: "Hành trình trưởng thành này không thể trọn vẹn nếu thiếu mẹ. Cảm ơn vì điểm tựa vững chắc nhất". Tuy nhiên, fan tò mò vì sự vắng bóng của người bố là bác sĩ quân y.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 9.
Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 10.
Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 11.
Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc tự hào trong ngày tốt nghiệp đặc biệt của con gái - Ảnh 12.

Nàng hậu từng chia sẻ với Gia đình và Xã hội về đấng sinh thành: "Từ nhỏ ba mẹ luôn dạy tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào người khác. Thêm vào đó, công việc của ba mẹ là bác sĩ nên việc tôi tự lập từ sớm, tự làm nhiều việc, thậm chí còn chăm sóc em nhỏ và nấu ăn. Đến khi rời nhà đi học đại học, tôi cũng chỉ một mình lên Sài Gòn, dần dần học cách thích nghi với môi trường mới, xây dựng thêm sự tự lập cho mình".

"Hành trình trưởng thành này không thể trọn vẹn nếu thiếu mẹ. Cảm ơn vì điểm tựa vững chắc nhất", Bảo Ngọc chia sẻ.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu Bảo Ngọc được Miss World chú ý

Hoa hậu Bảo Ngọc được Miss World chú ý

Hoa hậu Thanh Thủy tiết lộ tăng 5kg, Bảo Ngọc gây bất ngờ với vai trò mới

Hoa hậu Thanh Thủy tiết lộ tăng 5kg, Bảo Ngọc gây bất ngờ với vai trò mới

Chân dung mẹ bác sĩ của hoa hậu có chiều cao 'khủng' 1m86

Chân dung mẹ bác sĩ của hoa hậu có chiều cao 'khủng' 1m86

Cùng chuyên mục

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

4 á hậu: Phương Nhi, Tú Anh, Vũ Thúy Quỳnh và Trương Thị May là những gương mặt được đánh giá sở hữu đường nét cuốn hút, càng ngắm càng mê.

Một Á hậu nổi tiếng nhận học bổng Tiến sĩ 3 tỷ đồng

Một Á hậu nổi tiếng nhận học bổng Tiến sĩ 3 tỷ đồng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Á hậu Phương Anh gây ấn tượng khi nhận học bổng Tiến sĩ Quản trị trị giá gần 3 tỷ đồng tại RMIT. Hành trình học tập và phát triển của cô truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh khi làm MC song ngữ tại sự kiện Tinh hoa Anh Quốc. Cô mang đến phong cách quý cô và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp.

Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạc

Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạc

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Leon Lê - đạo diễn Việt kiều nổi tiếng với khán giả qua phim "Song lang" mới đây đã mời Đỗ Thị Hải Yến trở lại với "Quán Kỳ Nam". Trước khi thành danh, nam đạo diễn sinh năm 1977 được chú ý bởi thân thế kín tiếng và tinh thần tận hiến vì nghệ thuật.

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm ca nhạc "Đinh Show" tại Hà Nội với sự góp mặt của NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp.

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.

Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.

Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Trịnh từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch ở phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần" nhưng rồi cô nhận ra, ca hát mới là niềm đam mê thực sự và quyết tâm theo đuổi.

Xem nhiều

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Giải trí

GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồng

Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồng

Giải trí
Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Giải trí
NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

Giải trí
Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top