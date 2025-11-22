Mới nhất
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32

Thứ bảy, 09:00 22/11/2025 | Câu chuyện văn hóa
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.

Diệp Bảo Ngọc vừa xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện gần đây tại TPHCM. Nữ diễn viên diện bộ váy lụa vàng hở vai, với điểm nhấn họa tiết ở phần ngực giúp tôn dáng thon.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 1.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 2.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc khoe sắc tại sự kiện.

Tuổi 32, Diệp Bảo Ngọc ý thức giữ dáng, từ việc áp dụng chế độ ăn uống theo lịch, giữ cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng. Nhờ thế, diễn viên được khen ngày càng tươi mới, trẻ trung.

Sau vai diễn Kim Tiền trong phim Làm giàu với ma 2 , Diệp Bảo Ngọc đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một dự án điện ảnh mới đề tài gia đình, dự kiến ra mắt năm 2026.

Diễn viên quan niệm mỗi thời điểm cô sẽ có cảm xúc, quan điểm khác nhau khi nhận dự án tham gia. Cô cố gắng duy trì mỗi năm góp mặt 1-2 tác phẩm để đảm bảo phong độ, sự tập trung tốt nhất.

Diệp Bảo Ngọc càng không sợ sự cạnh tranh hay áp lực đào thải thị trường nghệ thuật. Với cô, diễn viên mỗi lứa tuổi khác nhau đều có giá trị riêng biệt. Thay vì suy nghĩ hơn thua, cô muốn tập trung làm tốt chuyên môn của mình.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 3.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 4.

Diệp Bảo Ngọc tự "chữa lành" nhờ lối sống xanh, dành thời gian cho con trai.

Diệp Bảo Ngọc còn ấp ủ dự án cá nhân mang tên Heality Show - một series thực tế nơi cô đóng vai trò host, gặp gỡ nghệ sĩ và bạn bè để cùng chăm sóc cây cối, mảng xanh và trò chuyện về lối sống an lành, tinh thần lẫn sức khỏe.

Dự án được lấy ý tưởng từ sở thích làm vườn của Diệp Bảo Ngọc. Với nữ diễn viên, khoảnh khắc được tiếp xúc với cây cối, hoa quả giúp cô lắng lại, tìm được sự thư giãn và nghỉ ngơi sau những bộn bề.

Diệp Bảo Ngọc vốn tự lập từ khi mới 11 tuổi. Sau này, cô hoạt động nghệ thuật, tập tành kinh doanh đầu tư với mong muốn kinh tế bản thân vững vàng. Dẫu công việc đôi lúc trắc trở, cô chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực, từ bỏ ước mơ vì để lo cho con và gia đình.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 5.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 6.

Vốn là mẹ đơn thân, Diệp Bảo Ngọc xem con trai là động lực để cô phấn đấu, cố gắng mỗi ngày.

“10 năm trước, tôi ước mơ có thể lo cho con đi du học nên cố gắng làm việc kiếm tiền. Lúc này, mục tiêu phấn đấu của tôi cũng không ngoài con trai, cha mẹ và gia đình. Họ chính là điểm tựa vững chắc nhất của tôi”, diễn viên kể với VietNamNet .

Mỗi năm, Diệp Bảo Ngọc dành thời gian nhất định khoảng 1-2 tháng không làm việc. Diễn viên cho phép mình sống chậm, để tâm trí được nghỉ ngơi. Cô quan niệm khi đầu óc được thanh lọc, tâm đủ lặng, mỗi người mới có thể biết được cần làm gì tiếp theo.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 7.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 8.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32 - Ảnh 9.

“Cuộc sống luôn có những điều bất như ý. Thay vì ngồi than vãn tại sao khổ quá, buồn quá, tôi động viên bản thân suy nghĩ tích cực hơn.

Ai cũng có những tiếc nuối khi nhìn lại hành trình đã qua. Người mạnh mẽ phải dám nhìn vào sự thật và bước qua nó bởi điều gì xảy ra cũng là bài học tốt cho mình”, diễn viên nói.

Ảnh, clip: HK, NVCC

