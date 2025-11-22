Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.
Diệp Bảo Ngọc vừa xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện gần đây tại TPHCM. Nữ diễn viên diện bộ váy lụa vàng hở vai, với điểm nhấn họa tiết ở phần ngực giúp tôn dáng thon.
Tuổi 32, Diệp Bảo Ngọc ý thức giữ dáng, từ việc áp dụng chế độ ăn uống theo lịch, giữ cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng. Nhờ thế, diễn viên được khen ngày càng tươi mới, trẻ trung.
Sau vai diễn Kim Tiền trong phim Làm giàu với ma 2 , Diệp Bảo Ngọc đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một dự án điện ảnh mới đề tài gia đình, dự kiến ra mắt năm 2026.
Diễn viên quan niệm mỗi thời điểm cô sẽ có cảm xúc, quan điểm khác nhau khi nhận dự án tham gia. Cô cố gắng duy trì mỗi năm góp mặt 1-2 tác phẩm để đảm bảo phong độ, sự tập trung tốt nhất.
Diệp Bảo Ngọc càng không sợ sự cạnh tranh hay áp lực đào thải thị trường nghệ thuật. Với cô, diễn viên mỗi lứa tuổi khác nhau đều có giá trị riêng biệt. Thay vì suy nghĩ hơn thua, cô muốn tập trung làm tốt chuyên môn của mình.
Diệp Bảo Ngọc còn ấp ủ dự án cá nhân mang tên Heality Show - một series thực tế nơi cô đóng vai trò host, gặp gỡ nghệ sĩ và bạn bè để cùng chăm sóc cây cối, mảng xanh và trò chuyện về lối sống an lành, tinh thần lẫn sức khỏe.
Dự án được lấy ý tưởng từ sở thích làm vườn của Diệp Bảo Ngọc. Với nữ diễn viên, khoảnh khắc được tiếp xúc với cây cối, hoa quả giúp cô lắng lại, tìm được sự thư giãn và nghỉ ngơi sau những bộn bề.
Diệp Bảo Ngọc vốn tự lập từ khi mới 11 tuổi. Sau này, cô hoạt động nghệ thuật, tập tành kinh doanh đầu tư với mong muốn kinh tế bản thân vững vàng. Dẫu công việc đôi lúc trắc trở, cô chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực, từ bỏ ước mơ vì để lo cho con và gia đình.
“10 năm trước, tôi ước mơ có thể lo cho con đi du học nên cố gắng làm việc kiếm tiền. Lúc này, mục tiêu phấn đấu của tôi cũng không ngoài con trai, cha mẹ và gia đình. Họ chính là điểm tựa vững chắc nhất của tôi”, diễn viên kể với VietNamNet .
Mỗi năm, Diệp Bảo Ngọc dành thời gian nhất định khoảng 1-2 tháng không làm việc. Diễn viên cho phép mình sống chậm, để tâm trí được nghỉ ngơi. Cô quan niệm khi đầu óc được thanh lọc, tâm đủ lặng, mỗi người mới có thể biết được cần làm gì tiếp theo.
“Cuộc sống luôn có những điều bất như ý. Thay vì ngồi than vãn tại sao khổ quá, buồn quá, tôi động viên bản thân suy nghĩ tích cực hơn.
Ai cũng có những tiếc nuối khi nhìn lại hành trình đã qua. Người mạnh mẽ phải dám nhìn vào sự thật và bước qua nó bởi điều gì xảy ra cũng là bài học tốt cho mình”, diễn viên nói.
Ảnh, clip: HK, NVCC
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
"Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.
Đằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.
Ba hoa hậu, á hậu - Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh, Lê Âu Ngân Anh hiện là giảng viên đại học. Họ đối mặt định kiến, vượt thách thức dù thu nhập không cao như ở showbiz Việt.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".
Hơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.
Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Tuấn Hưng buồn vì bịa đặt thông tin anh cũng đang ốm nặng rồi mất giọng trong khi nam ca sĩ đã mệt mỏi vì mẹ đang chiến đấu với bạo bệnh.
"Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.
Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh 'trùm phản diện' trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là "đại sứ văn hóa".