Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc Việt
GĐXH - Với vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026- 2028 do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bổ nhiệm, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản dân tộc đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.
Chiều 30/5 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, đồng thời là hội viên của Hiệp hội, đảm nhận cương vị Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026-2028.
Theo quyết định bổ nhiệm, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ do Hiệp hội giao trong các hoạt động quảng bá, truyền thông, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam, phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và các quy định của pháp luật hiện hành.
Việc bổ nhiệm không chỉ ghi nhận những đóng góp tích cực của người đẹp trong các hoạt động cộng đồng và quảng bá văn hóa thời gian qua, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong thời gian tới.
Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam cho biết, danh hiệu “Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt” được xây dựng nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ giàu sức ảnh hưởng, có khả năng truyền cảm hứng và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người cùng các giá trị văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế.
Trên cương vị mới, Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của một người trẻ yêu văn hóa dân tộc, tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản Việt Nam. Đặc biệt, cô sẽ đồng hành trong các hoạt động quảng bá tà áo dài, vẻ đẹp biển đảo và bản sắc Việt đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
"Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tin tưởng trao trọng trách Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026-2028.
Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi trên hành trình gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tôi luôn hiểu rằng văn hóa chính là cội nguồn làm nên bản sắc và niềm tự hào Việt Nam. Trên cương vị mới, tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình giới thiệu đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc đồng thời cũng đầy năng động và hội nhập. Tôi tin rằng mỗi giá trị văn hóa, mỗi câu chuyện về quê hương, mỗi nét đẹp trong đời sống thường nhật của người Việt đều xứng đáng được gìn giữ và lan tỏa để thế hệ trẻ thêm tự hào về nguồn cội, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Bên cạnh đó, là Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, tôi cũng mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo quê hương, vẻ đẹp của tà áo dài, những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần Việt Nam đến với đông đảo công chúng. Tôi hy vọng có thể trở thành cầu nối để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc Việt và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng chung tay gìn giữ những giá trị quý báu mà cha ông đã vun đắp.
Sự tin tưởng của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam dành cho tôi sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh mà mình được giao phó”, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ.
Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005, quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Năm 2025, tại cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, cô đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Trước đó, Mỹ Linh từng giành danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch của trường vào năm 2024.
Sắc vóc đời thực xinh đẹp của nàng hậu xứ Thanh.
Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 80–65–96, người đẹp xứ Thanh gây ấn tượng bởi nhan sắc hiện đại, phong thái tự tin và tinh thần năng động. Ths Đàm Hương Thủy, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư phát triển SMT, đơn vị đang quản lý Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, không chỉ nổi bật về ngoại hình, Mỹ Linh còn được đánh giá cao bởi thành tích học tập, sự nhiệt huyết trong các hoạt động cộng đồng và niềm đam mê với các giá trị văn hóa truyền thống.
