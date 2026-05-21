Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?
Đăng quang hoa hậu với mái tóc tém cá tính, người đẹp này từng trở thành biểu tượng nhan sắc lạ của thập niên 90 khi đi ngược lại với vẻ đẹp truyền thống.
Năm 1989, Việt Nam lần đầu tiên có người đẹp tóc tém đăng quang cuộc thi sắc đẹp, chính là Đỗ Kiều Khanh. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, trong khi đó thời bấy giờ chuộng tóc dài nữ tính điệu đà.
Vẻ đẹp đặc biệt của thập niên 90
Sinh năm 1969, Kiều Khanh đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam 1989 khi vừa tròn 20 tuổi. Đây là cột mốc lịch sử bởi khi là năm đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại TP.HCM. Khác với vẻ đẹp tóc dài thùy mị phổ biến thời bấy giờ, Kiều Khanh gây ấn tượng với mái tóc tém, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,64m.
Đặc biệt, câu trả lời ứng xử trong chung kết về việc "yêu sự thủy chung, ghét giả dối" của cô đã để lại ấn tượng sâu đậm, giúp cô chiếm trọn tình cảm của công chúng.
Hành động của Kiều Khanh sau khi nhận tiền thưởng cũng gây bất ngờ khi tặng hết cho người nghèo. Bản thân cô không giữ lại cho mình đồng tiền thưởng nào. Với Kiều Khanh, vinh quang là may mắn lớn và cô muốn chia sẻ may mắn đó cho những mảnh đời bất hạnh hơn ngay từ những ngày đầu giữ vương miện.
Danh hiệu hoa hậu giúp cô gái 20 tuổi "đổi đời". Rất nhiều khán giả ái mộ biết đến Kiều Khanh, mang hoa, quà đến tận nhà để tặng.
Sau khi đăng quang, Kiều Khanh cũng tạo nên cuộc cách mạng về phong cách. Từng có thời điểm, 100.000 tấm bưu thiếp in hình Kiều Khanh bán sạch. Đây là sự kiện đến giờ nhiều người vẫn chưa quên. Thập niên 1990, hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các tấm bưu thiếp và lịch treo tường, lập kỷ lục về số lượng phát hành lúc bấy giờ.
Làm mẹ đơn thân, vẫn nóng bỏng ở tuổi U60
Sau vài năm hoạt động nghệ thuật, Kiều Khanh bất ngờ từ bỏ hào quang để kết hôn và sang Mỹ định cư. Kể từ đó, nàng hận chọn cuộc sống bình lặng, kín tiếng.
Về đời tư, Hoa hậu Áo dài Việt Nam không giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Sau đổ vỡ hôn nhân, Kiều Khanh làm mẹ đơn thân nuôi 3 người con đều sống ở Mỹ.
Hiện hai con lớn của cô đã trưởng thành và lập nghiệp tại New York, trong khi con trai út vẫn sống cùng mẹ tại California. Nàng hậu từng chia sẻ rằng các con chính là nguồn động lực lớn nhất và là "tài sản" quý giá nhất của cô sau nhiều năm bươn chải nơi xứ người. Cô rất tự hào vì các con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo.
Sau gần 4 thập kỷ đăng quang, Kiều Khanh bước sang tuổi U60 nhưng vẫn duy trì được vóc dáng nóng bỏng và thần thái rạng rỡ. Từng là mỹ nhân hàng đầu, cô lựa chọn cuộc sống bình lặng, mưu sinh bằng việc kinh doanh quán phở tại nước ngoài.
Ngoài ra, công việc chính giúp cô có nguồn thu nhập ổn định là quản lý các viện dưỡng lão. Cô không nề hà công việc lao động chân tay hay bận rộn quán xuyến tiệm ăn, bởi cô quan niệm lao động là niềm vui và sự tự lập chính là giá trị cao nhất của người phụ nữ.
Khi có thời gian rảnh, Kiều Khanh vẫn gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ cùng thời để trò chuyện, ôn kỷ niệm thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Nàng hậu vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My. Hai người đẹp thỉnh thoảng hẹn hò, tụ họp khi Kiều Khanh về Việt Nam hoặc những lần Diễm My sang Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn, Kiều Khanh nói thú vui của cô là chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà, trồng đủ loại rau, cây trái mang hương vị quê nhà. Sống ở Mỹ nhưng Kiều Khanh vẫn duy trì thói quen ăn uống của người Việt.
Ngoài ra, nàng hậu chăm chỉ tập thể dục để giữ vóc dáng săn chắc, thon gọn. Cô quan niệm việc làm đẹp cũng là cách tự yêu thương bản thân, giúp tinh thần luôn tích cực.
Theo chân các streamer lật mở bí mật căn nhà ma gắn liền truyền thuyết ‘Oan hồn Hứa thị’Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Poster và trailer chính thức của phim "Lầu chú Hỏa" vừa tung ra gợi lên cảm giác rùng rợn đầy tiềm năng trên màn ảnh Việt từ những hình ảnh đầu tiên, hứa hẹn cho một tác phẩm kinh dị "nặng đô" nhất hè này.
Cuộc sống trái ngược của dàn mỹ nhân phim 'Nhà có 5 nàng tiên' sau 13 nămCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau 13 năm kể từ "Nhà có 5 nàng tiên" gây sốt màn ảnh rộng dịp Tết, 5 mỹ nhân trong bộ phim giờ có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
NSND Lê Khanh: 'Có người nói tôi lên phim ghê gớm quá'Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Phim điện ảnh ''Một thời ta đã yêu'' đã có buổi ra khán giả TPHCM vào tối 11/5. Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, Quỳnh Thy vào vai Quỳnh - một người mẫu và có mối tình tay ba với Toàn (Quốc Trường) và Bảo (Quốc Huy). NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Bảo và lần đầu đóng cặp vợ chồng với nghệ sĩ Thành Lộc.
Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Double2T cùng dàn sao thắp sáng đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây" đã mang đến cho khán giả một đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc.
Cú 'ngã ngựa' của đạo diễn Việt: Người bán nhà trả nợ, người lỗ chục tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Bên cạnh những màn bùng nổ doanh thu, không hiếm những đạo diễn Việt phải chịu cảnh thua lỗ hàng chục tỷ đồng khi đứa con tinh thần bị "hắt hủi" ở phòng vé.
NSND Lê Khanh tiết lộ 'tán' NSƯT Thành Lộc nhiều năm giờ mới được 'cưới'Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - NSND Lê Khanh hài hước chia sẻ, bà từng đùa với NSƯT Thành Lộc rằng đã “theo đuổi” ông suốt nhiều năm nhưng đến giờ mới được hợp tác chung. Theo NSND Lê Khanh, nhờ sự thấu hiểu và ăn ý đã có từ trước nên cả hai không mất nhiều thời gian trao đổi khi diễn xuất mà chỉ cần phối hợp nhịp nhàng trên phim trường.
Nữ NSƯT là người đẹp phố cổ, nên duyên với tiến sĩ toán học nhờ mai mốiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nữ NSƯT này từng là người đẹp nổi tiếng của phố cổ Hà Nội, có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng là tiến sĩ toán học nhờ mai mối tình cờ.
Dàn diễn viên 'Những thiên thần áo trắng' sau 16 năm giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau gần 2 thập kỷ trôi qua, dàn diễn viên chính trong "Những thiên thần áo trắng" có nhiều thay đổi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậuCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Năm 1992, cặp chị em này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, người vào top 15, người tiến vào top 10.
Phim có Ngọc Trinh thu 10 tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
"Thẩm mỹ viện âm phủ" hiện đạt gần 10 tỷ đồng doanh thu sau khi gia nhập cuộc đua phim Việt hậu lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh, Xuân Lan chưa thể chen vào nhóm dẫn đầu phòng vé giữa lúc "Heo năm móng" và "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" vẫn duy trì sức hút lớn.
Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổCâu chuyện văn hóa
Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.