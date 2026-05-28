Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Thứ năm, 06:16 28/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Á hậu Quỳnh Nga vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Chapman University - California (Mỹ).

Ngoài ra, cô còn được vinh dự nhận thành tích học tập Xuất sắc - giải thưởng danh giá dành cho sinh viên có thành tích học tập nổi bật nhất trong mỗi chương trình.

Quỳnh Nga cũng được mời tham gia Beta Gamma Sigma - hội danh dự quốc tế vinh danh 10% sinh viên năm cuối đại học xuất sắc nhất và 20% sinh viên thạc sĩ xuất sắc nhất có thành tích học tập cao nhất đến từ các trường kinh doanh trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu, Beta Gamma Sigma là một trong những hội danh dự uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh, chuyên vinh danh 20% sinh viên thạc sĩ xuất sắc nhất đến từ các trường kinh doanh hàng đầu toàn cầu.

Á hậu Quỳnh Nga tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh năm 1995. Cô gây ấn tượng với khuôn mặt khả ái và phong thái tự tin, chuyên nghiệp.

Cô từng đoạt giải Á khôi Sinh viên Việt Nam 2017, Hoa khôi Tài năng của Duyên dáng Ngoại thương 2015, Top 10 Miss World Vietnam 2019... Năm 2024, Quỳnh Nga đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Charm và giành ngôi Á hậu 2.

Đáng chú ý, Quỳnh Nga từng là gương mặt quen với nhiều khán giả trên sóng VTV khi đảm nhận vai trò biên tập viên, MC của chương trình Chuyển động 24h đồng thời phụ trách tin tức văn hóa, quốc tế tại VTV24.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng, Quỳnh Nga còn gây chú ý bởi bảng thành tích học thuật đáng nể. Người đẹp tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, thông thạo tiếng Anh với trình độ IELTS 7.5.

Trước khi có bằng Thạc sĩ, Quỳnh Nga từng tham gia khóa học chất lượng cao tại Đại học Tel Aviv (Israel) hồi tháng 8/2018. Cũng trong năm đó, cô vượt qua gần 4.000 đối thủ để giành học bổng về khởi nghiệp trị giá 6.000 USD (khoảng 142 triệu đồng) tại Israel.

Thời điểm giành Á hậu 2 Miss Charm 2024, Quỳnh Nga cho biết muốn áp dụng những kiến thức đã học được từ chương trình Thạc sĩ để nâng tầm lĩnh vực kinh tế, truyền thông và đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh Việt Nam tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

"Tôi muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh của người phụ nữ Việt cũng như văn hóa truyền thống, những giá trị của người Việt đến với bạn bè quốc tế. Là người trẻ làm việc trong lĩnh vực về truyền thông, tôi càng mong muốn dùng sức ảnh hưởng cũng như những kinh nghiệm, kiến thức của mình để đóng góp cho những giá trị chung của xã hội, và trở thành nguồn động lực của nhiều cô gái dám theo đuổi ước mơ của mình", Quỳnh Nga chia sẻ.

