Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Thứ tư, 06:50 27/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol nhí 2016 . Bước ra khỏi cuộc thi, ca sĩ rời quê nhà Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống và được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, giúp đỡ, tạo điều kiện theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình.

Tháng 10/2021, một tháng sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty, ra sống riêng. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn tuyên bố đỡ đầu Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật.

Ngọc Sơn từng nhận xét, Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Ca sĩ trẻ có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghề hát và khả năng tiếp thu nhanh. Ngọc Sơn tin chắc, chỉ trong thời gian ngắn rèn luyện, Hồ Văn Cường sẽ trở thành viên ngọc sáng, giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt.

Thời gian đầu, Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt Hồ Văn Cường, giúp Cường xuất hiện trong nhiều show diễn. Danh ca cũng khẳng định, chuyện Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng là có thật.

Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn dẫn dắt sau khi mẹ nuôi qua đời.

Suốt 4 năm qua, Hồ Văn Cường vẫn đắt show đi diễn, liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu khắp các tỉnh thành. Ngoài thời gian đi hát và đi học, nam ca sĩ trẻ dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.

Anh ra mắt MV, nhận lời biểu diễn với tần suất 2-3 show/tháng. Nam ca sĩ thường chọn hát phòng trà, thỉnh thoảng góp mặt trong đêm nhạc của vài đồng nghiệp thân thiết.

Trong những show ca hát, nam ca sĩ nhận được những món quà có giá trị từ người hâm mộ. Nhiều fan tặng vàng cùng những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam cho Hồ Văn Cường. Một số người hâm mộ ở xa hoặc ở nước ngoài không thể về xem nam ca sĩ biểu diễn cũng viết thư, gửi tặng tiền, bày tỏ sự yêu mến với giọng ca trẻ.

Hồ Văn Cường đắt show, được khán giả yêu mến.

Hiện tại, nam ca sĩ tập trung nhiều cho việc học để có thể tốt nghiệp. "Cuộc sống của tôi giờ tạm ổn, ngoài ca hát tôi còn đi học, đang cố hoàn thành những môn học cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Chắc năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi học ngành bổ trợ cho công việc ca hát là ngành marketing", anh từng cho biết.

Ở tuổi 23, Hồ Văn Cường cũng hé lộ ước mơ có nhà riêng đã thành hiện thực nên giờ đây anh không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều.

Dù gánh vác vai trò trụ cột, Hồ Văn Cường không thấy nặng nề. Anh xem đây là trách nhiệm, bổn phận của một người con. Ca sĩ vui vì tuổi này có thể tự chủ kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ.

Hồ Văn Cường "lột xác" ở tuổi 23.

Không chỉ sự nghiệp khởi sắc, ngoại hình của giọng ca sinh năm 2003 cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nam ca sĩ trẻ xuất hiện với gương mặt tươi tắn, tự tin hơn trong việc theo đuổi con đường ca hát. Sự thay đổi về ngoại hình cũng là một bước tiến mới giúp anh chinh phục được nhiều khán giả.

