Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?
Sau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Đặng Quỳnh Anh trở thành cái tên nhận được chú ý của khán giả.
Tháng 7/2025, Đặng Quỳnh Anh đến từ Trường đại học Y Hà Nội giành được ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 . Thời điểm này, Quỳnh Anh là sinh viên năm 3 ngành Bác sĩ y khoa tại Đại học Y Hà Nội. Người đẹp gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên trong suốt một năm qua, cô hầu như không xuất hiện ở các sự kiện giải trí.
Xuất hiện tại buổi khởi động Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, Đặng Quỳnh Anh nhanh chóng nhận được nhiều chú ý. Chia sẻ về cuộc sống của mình từ khi có danh hiệu, đương kim Hoa khôi Sinh viên Việt Nam cho biết cô tập trung thời gian hoàn toàn cho việc học.
"Bước ra khỏi cuộc thi, tôi lại trở về cuộc sống của một cô sinh viên y khoa, vẫn đi học, đi trực như bao sinh viên khác. Tuy vậy, tôi vẫn tham gia các hoạt động an sinh xã hôi của Trung ương Đoàn thanh niên thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam để lan toả những giá trị tốt đẹp", Quỳnh Anh cho biết.
Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cũng tiết lộ cô vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam vào tháng 4/2026. Đây là dấu mốc mở ra hành trình mới để cô cố gắng, nỗ lực cống hiến cho đất nước.
Chia sẻ thêm về Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 , ông Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi năm nay là hoạt động ngoại khóa nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp nữ sinh viên Việt Nam. Sau 10 mùa tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 10.000 nữ sinh viên tham gia.
Năm nay, ban tổ chức điều chỉnh tiêu chí chiều cao xuống còn 1m60, nhằm tạo điều kiện cho nhiều sinh viên có cơ hội tham gia hơn.
"Chúng tôi muốn mở rộng cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện trí tuệ, tài năng, phong cách sống năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng của nữ sinh Việt Nam", Trưởng ban tổ chức cho biết.
Điểm mới đáng chú ý của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 là bỏ chương trình truyền hình thực tế - format phổ biến ở nhiều cuộc thi sắc đẹp hiện nay. Thay vào đó, các thí sinh sẽ tập luyện khả năng ăn nói, thuyết trình về nghề nghiệp trong Master Class.
Tiếp tục đảm nhận vị trí ban giám khảo, siêu mẫu Thanh Hằng tiết lộ cô sẽ chọn thí sinh có tố chất, sức mạnh nội tại, niềm tin đại diện cho ngành nghề mình theo đuổi và có tiềm năng tỏa sáng.
"Khi tuyển chọn, tôi đòi hỏi các bạn nhiều hơn về tư duy, kiến thức và cách giao tiếp để tìm ra biên độ, để có giáo trình đào tạo phù hợp", Thanh Hằng chia sẻ.
Cũng theo ban tổ chức, tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2026 sẽ nhận được vương miện, giải thưởng tiền mặt 200 triệu đồng, Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt nhận giải thưởng tiền mặt 150 triệu đồng và 100 triệu đồng.
Vòng sơ khảo sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 29/5, Hà Nội ngày 2/6 và Đà Nẵng ngày 4/6. Đêm bán kết và chung kết cuộc thi diễn ra vào tháng 8/2026 tại TP.HCM.
