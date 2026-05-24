Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng

Chủ nhật, 06:39 24/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.

Góc ban công là dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Tuấn Hưng. Tất cả bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay (Hà Nội), nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ để lắng nghe nam ca sĩ biểu diễn.

Tuấn Hưng cho biết vì số lượng khán giả quá đông, chương trình có thể dẫn đến những tình huống ngoài tầm kiểm soát về an ninh, an toàn và vấn đề vệ sinh. Đó là lý do Tuấn Hưng quyết tâm mang những tiết mục ngẫu hứng ở ban công nhà riêng đến một không gian nghệ thuật chuyên nghiệp.

Live show đặc biệt mang tên Góc ban công 2026 - Vệt nắng sẽ diễn ra vào tháng 6, tại Trung tâm văn hóa thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), quy mô khoảng hơn 600 khán giả.

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng - Ảnh 1.

Tuấn Hưng muốn đưa thương hiệu Góc ban công đến không gian chuyên nghiệp hơn.

Năm 2018, live show Ngựa hoang dự kiến tổ chức tại địa điểm này nhưng không thành công, bị hủy vào phút chót khiến nam ca sĩ suy sụp và phải nhập viện. Quay trở lại địa điểm cũ, Tuấn Hưng thừa nhận lo lắng và bị ám ảnh bởi khó khăn của quá khứ. Hiện tại, những đêm nhạc cá nhân quy mô nhỏ cũng không còn thực sự phù hợp với thị hiếu khán giả.

Tuy nhiên, Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc vì muốn duy trì thương hiệu Góc ban công. Thời gian này, nam ca sĩ tất bật chạy show để có kinh phí lo cho đêm diễn sắp tới.

Năm 2025, ca sĩ làm show Góc ban công ở TPHCM và lỗ hơn 2 tỷ đồng. Lần này, anh nói không tự mình gánh vác như trước mà có một đơn vị đồng hành chia sẻ gánh nặng tài chính khi làm show. "Lần này vợ không phải thường xuyên bên cạnh để hỏi về con số tiền bán vé nữa nên đỡ chóng mặt”, ca sĩ Tuấn Hưng nói.

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng - Ảnh 2.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tham gia live show của Tuấn Hưng tại Hà Nội vào tháng 6.

Nếu lỗ, mỗi bên sẽ bỏ ra 50% chi phí để hòa vốn. Nếu lãi, Tuấn Hưng nhận một nửa. Nam ca sĩ cho biết hiện tại sống giản dị, không có nhiều nhu cầu, chuyện lời lãi hay thâm hụt một chút sau live show cũng không còn là nỗi lo quá lớn.

Góc ban công - Vệt nắng, khán giả được chứng kiến màn tái hợp giàu cảm xúc của nhóm Quả Dưa Hấu với sự góp mặt của Bằng Kiều và Tú Dưa - những nghệ sĩ từng cùng Tuấn Hưng tạo nên thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Sự kiện cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên, người được nam ca sĩ gọi là "người tình âm nhạc" ăn ý nhất.

Điểm nhấn đáng chú ý khác của chương trình là sự xuất hiện Phúc Tiệp - giọng ca thính phòng sở hữu âm sắc trầm ấm, sang trọng. Sự kết hợp giữa Phúc Tiệp và Tuấn Hưng hứa hẹn tạo nên màn giao thoa thú vị giữa chất nghệ sĩ bụi bặm, bản năng với màu sắc thính phòng chuẩn mực.

"Trên sân khấu, nghệ sĩ phải dám làm mới mình. Nếu ai cũng sợ thay đổi sẽ không bao giờ có những màn kết hợp thú vị'', Phúc Tiệp chia sẻ về việc làm khách mời ở Góc ban công.

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng - Ảnh 3.

Ca sĩ Phúc Tiệp và Tuấn Hưng cùng chung niềm đam mê âm nhạc và thể thao.

Chương trình còn có sự tham gia của rocker Đỗ Hoàng Hiệp và Đăng Khôi từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai . Mảnh ghép trẻ trung của chương trình là Trần Mạnh Cường, Hà Anh.

Ông Hữu Nam - Tổng đạo diễn - chia sẻ áp lực khi chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai. Mỗi người mang một cá tính âm nhạc riêng nhưng vẫn phải hòa vào màu sắc đặc trưng của Góc ban công gắn với Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Hôm 13/5, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khoẻ hiện tại trên trang cá nhân, đi kèm là hình ảnh nằm trong bệnh viện.

Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, thời gian gần đây anh liên tục gặp vấn đề về dạ dày, thường xuyên phải vào viện kiểm tra và truyền nước. Có giai đoạn, Tuấn Hưng gần như “mỗi ngày vào viện một lần” vì cơ thể xuống sức sau lịch trình dày đặc.

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Thu An
